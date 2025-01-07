San Diego Rebellion Player Banners

ATHLETE SPONSORSHIP BANNERS SAN DIEGO REBELLION WOMEN'S FOOTBALL FOR BRANDS, FAMILY, AND FRIENDS TO SUPPORT THEIR FAVORITE ATHLETES!
DID YOU KNOW THAT WOMEN DO NOT GET PAID TO PLAY FOOTBALL? ON AVERAGE, HER OUT OF POCKET COST IS AROUND $2K EACH SEASON.
FOR $700 YOU CAN SPONSOR AN ATHLETE, ALONG WITH PROMOTE YOUR LOGO AND BUSINESS INFORMATION.
