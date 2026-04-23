S&T Pizza Kits for the Playground Fundraiser

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Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella
Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage
Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni
Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella
Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage
Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni
Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella
Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage
Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni
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