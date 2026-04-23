Cathedral of St. Raymond School

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S&T Pizza Kits for the Playground Fundraiser

12" Setup (3 pizzas) - CHEESE
$23

Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella

12" Setup (3 pizzas) - SAUSAGE
$28

Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage

12" Setup (3 pizzas) - PEPPERONI
$28

Three 12" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni

7" Setup (10 pizzas) - CHEESE
$26

Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella

7" Setup (10 pizzas) - SAUSAGE
$31

Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage

7" Setup (10 pizzas) - PEPPERONI
$31

Ten 7" Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni

10" Gluten Free (3 pizzas) - CHEESE
$28

Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella

10" Gluten Free (3 pizzas) - SAUSAGE
$33

Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 20 oz italian sausage

10" Gluten Free (3 pizzas) - PEPPERONI
$33

Three 10" GF Crusts, 16 oz sauce, 1lb mozzarella, 8 oz pepperoni

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