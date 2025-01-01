Hosted by

Santa Barbara Soccer Club's Silent Auction

358 Storke Rd, Goleta, CA 93117

Fan Gear Basket- Size Extra Small item
Fan Gear Basket- Size Extra Small
$30

Starting bid

Brighten up your wardrobe and show your pride with this Fan Gear Gift Basket valued at $208. Our Unisex Yellow T-Shirt is perfect for adding a pop of color to any outfit. The Women’s Grey T-Shirt offers a chic, versatile look that's comfortable and easy to wear for any occasion. Our Unisex Blue T-Shirt brings a fresh, vibrant touch, ideal for both men and women. Stay cozy in our bold Blue Hoodie or bright Yellow Hoodie, perfect for cooler days while making a statement. Complete your set with a fun SBSC trucker hat, stickers and an SBSC magnet, perfect for showing off your support and pride in Santa Barbara Soccer Club!
Small Fan Gear Basket item
Small Fan Gear Basket
$30

Starting bid

Brighten up your wardrobe with this $140 bundle that includes a Unisex Yellow T-Shirt, perfect for adding a pop of color to any outfit. The Women’s Grey T-Shirt offers a chic, versatile look that's comfortable and easy to wear for any occasion. Our Unisex Blue T-Shirt brings a fresh, vibrant touch, ideal for both men and women. Stay cozy in our bold Blue Hoodie, perfect for cooler days while making a statement. Plus, show your SBSC pride with a trucker hat, two SBSC stickers, and a magnet to display wherever you like!
Medium Fan Gear Basket item
Medium Fan Gear Basket
$50

Starting bid

Brighten up your wardrobe with this $120 basket that includes a Unisex Yellow T-Shirt, perfect for adding a pop of color to any outfit. The Women’s Grey T-Shirt offers a chic, versatile look that's comfortable and easy to wear for any occasion. Our Unisex Blue T-Shirt brings a fresh, vibrant touch, ideal for both men and women. Plus, show your SBSC pride with a trucker hat, two SBSC stickers, and a magnet to display wherever you like!
Large Fan Gear Basket item
Large Fan Gear Basket
$60

Starting bid

This $200 auction basket is packed with stylish, versatile apparel and accessories for everyone! It includes a unisex yellow T-shirt, a women's grey T-shirt, a blue hoodie, a yellow hoodie, and a unisex blue T-shirt — perfect for any casual wardrobe while showing off your love for SBSC. Plus, show your SBSC pride with a trucker hat, two SBSC stickers, and a magnet to display wherever you like!
Extra Large Fan Basket item
Extra Large Fan Basket
$30

Starting bid

Brighten up your wardrobe with our $120 Fan Gear Basket that includes Unisex Yellow T-Shirt, perfect for adding a pop of color to any outfit. The Women’s Grey T-Shirt offers a chic, versatile look that's comfortable and easy to wear for any occasion. Our Unisex Blue T-Shirt brings a fresh, vibrant touch, ideal for both men and women. Plus, show your SBSC pride with a trucker hat, two SBSC stickers, and a magnet to display wherever you like!
Little Siblings Fan Gear Basket item
Little Siblings Fan Gear Basket
$20

Starting bid

Show your pride in our club with this $85 bundle that includes our Size 2 Red T-Shirt and Size 2 Red Hoodie, perfect for adding bold color and comfort to your baby’s wardrobe. The Size 4 Red T-Shirt offers a slightly larger fit, ideal for your kid to grow into. Complete your set with 2 SBSC Stickers and an SBSC Magnet to show off your pride wherever you go!
Age 6-8 Fan Gear Basket item
Age 6-8 Fan Gear Basket
$25

Starting bid

Included in this $90 basket is 2 Shin Guards for ultimate protection and comfort during your game. The Red T-Shirt offers a sporty, vibrant look, while the Blue Hoodie keeps you cozy and stylish on cooler days. Finish off your set with 2 SBSC Stickers and an SBSC Magnet to add some personality to your gear and personal items!
Age 10-12 Fan Gear Basket item
Age 10-12 Fan Gear Basket
$40

Starting bid

This $90 basket includes 2 Shin Guards for ultimate protection and comfort during your game. The Red T-shirt offers a sporty, vibrant look, while the Blue Hoodie keeps you cozy and stylish on cooler days. Finish off your set with 2 SBSC Stickers and an SBSC Magnet to add some personality to your gear and personal items!
Age 12-14 Fan Gear Basket item
Age 12-14 Fan Gear Basket
$45

Starting bid

Gear up with this $120 basket that includes 2 Shin Guards for ultimate protection and comfort during your game. The Red T-Shirt offers a sporty, vibrant look, while the Blue Hoodie and Red Hoodies keeps you cozy and stylish on cooler days. Finish off your set with 2 SBSC Stickers and an SBSC Magnet to add some personality to your gear and personal items!
Rumpl Blanket item
Rumpl Blanket
$40

Starting bid

The $99 SBSC embroidered Rumpl blanket combines comfort and style with its premium, ultra-soft fabric and striking embroidery, perfect for outdoor adventures or cozying up at home. Designed for durability, it’s water-resistant, lightweight, and packed with warmth, making it ideal for camping, picnics, or chilly evenings. The thoughtful design features a subtle yet bold SBSC logo, adding a touch of personality and craftsmanship to your relaxation time.
2 Hour Open Level Flying Class item
2 Hour Open Level Flying Class
$45

Starting bid

This gift card is for a Two-Hour Open Level Flying Trapeze Class—perfect for ages 3 to 103! Valued at $100. No experience is necessary, and beginners are always welcome. Experience the thrill of flying with professional instructors guiding you through the process. In addition to their flying trapeze classes, Santa Barbara Trapeze Co. offers a range of seasonal camps for kids: Parkour Camp – Leap, climb, and vault your way through challenging obstacles! Tiny Flyers Camp (Ages 3-5) – For the littlest adventurers who want to explore movement and fun! Camp Dates: Winter Camp: Dec 23 - 27 New Year’s Camp: Dec 30 - Jan 3 Times: Monday - Friday, 9:00 AM - 3:00 PM All levels are welcome, and campers will build confidence, strength, and friendships in a fun, safe, and supportive environment. Families can choose full-week or single-day sessions.
Taco Tour For Two item
Taco Tour For Two
$80

Starting bid

Santa Barbara Taco Tours offers a fun and flavorful way to explore the city's vibrant culinary scene! Valued at $278, this 2.5-hour guided tour takes you through some of the best taco spots in town, with five carefully selected stops. Each stop features award-winning tacos—yes, these tacos are literally voted as the best in Santa Barbara each year! Along the way, you'll enjoy seated breaks at two stops, where you can sip on wine, beer, margaritas, or non-alcoholic beverages while savoring your tacos. Whether you're a meat lover or prefer a vegetarian option (just be sure to give 24-hour notice), there's something for everyone. It’s a delicious, immersive way to experience local flavors, history, and a whole lot of tacos! Perfect for visitors looking to eat like a local while learning about Santa Barbara’s culinary history.
8 Week Learn to Skate Certificate item
8 Week Learn to Skate Certificate
$85

Starting bid

The skating program offers classes for a variety of age groups: Tot (ages 3-5), Youth (ages 6-12), Teen (ages 13-17), and Adult (ages 18+). The value for an 8-week session is $180, and each week has a unique theme or activity. Week 3 invites participants to bring a friend to class for free, Week 5 includes progress reports, Week 6 is Dress Up week, and Week 8 culminates with a Certificate of Achievement for all participants. The program provides high-quality instruction from professional-level coaching staff, as well as membership in the Ice Sports Industry. Participants also receive discounts on public sessions and freestyle sessions while enrolled in the program. This program is a fantastic opportunity for skaters of all ages to improve their skills in a fun, supportive environment!
Zipline Tour for Two item
Zipline Tour for Two
$120

Starting bid

Embark on an exhilarating ziplining adventure with a friend, flying side-by-side down three different dual ziplines—each faster than the last! Valued at $278, the tour lasts between 1.5 to 2 hours and accommodates a maximum of 8 guests per group, ensuring a personalized experience. Your adventure begins with check-in at Basecamp, where you’ll sign your waiver and verify eligibility. Once you're all set, the Zipline Guides will assist with gear and lead a 10-minute ground school to review safety guidelines. Next, enjoy a scenic ride to the top of the ranch in a 4×4 Humvee, cruising over 1,000 feet of vertical terrain. Once at the top, take in the breathtaking views of the Santa Ynez Valley and soar over fields of vibrant protea flowers, reaching speeds of up to 50+ mph as you zip through the sky on three epic lines. It’s a thrilling experience with incredible views that you won’t forget!
Pottery Class for Two item
Pottery Class for Two
$60

Starting bid

This certificate is good for a two-hour pottery class for two, valued at $135. If you're visiting Ojai or just want to try your hand at pottery, join the “Play with Clay” workshop! You’ll have the opportunity to make up to 5 pieces of pottery. Afterward, you can opt to have the skilled staff at Firestick finish and fire your creations in their kilns, and even have them mailed to you once complete. These workshops are intimate and require advanced reservations, so be sure to book your spot early. If you enjoy the experience and want to continue your pottery journey, you can apply the cost of the workshop toward a 4-session or 10-session pottery class. It's a great way to explore the craft and take your skills to the next level!
Pottery Class for One item
Pottery Class for One
$20

Starting bid

This certificate is good for a two-hour pottery class, valued at $65. If you're visiting Ojai or just want to try your hand at pottery, join the “Play with Clay” workshop! You’ll have the opportunity to make up to 5 pieces of pottery. Afterward, you can opt to have the skilled staff at Firestick finish and fire your creations in their kilns, and even have them mailed to you once complete. These workshops are intimate and require advanced reservations, so be sure to book your spot early. If you enjoy the experience and want to continue your pottery journey, you can apply the cost of the workshop toward a 4-session or 10-session pottery class. It's a great way to explore the craft and take your skills to the next level!
Facial or Massage Certificate item
Facial or Massage Certificate
$70

Starting bid

This gift certificate can be used to redeem either a massage or a facial at Evolutions Spa, valued at $150. At Evolutions, massage therapy is designed to nourish the body, mind, and soul. Your experience begins when you change into a spa robe and relax in our luxurious locker rooms, complete with dry saunas, or unwind in the peaceful tea lounge before your treatment. All massages are fully customized to your needs, ensuring a thorough and rejuvenating experience. Each session includes aromatherapy and hot towels for added relaxation. Evolutions offers a variety of massage options, including Swedish, Sports, Deep Tissue, Hot Stone, Warm Oil, and Prenatal, along with a selection of Massage Additions & Enhancements to further personalize your experience. If massages aren’t your speed, you can also redeem the certificate for a facial. Facial treatments at Evolutions blend the best of luxury and clinical expertise, offering the relaxing experience of a classic day spa facial with the results-driven approach typically found in a physician’s office. Each facial is fully customized to meet your skin’s unique needs, utilizing the most advanced products and protocols available. Evolutions prioritizes your total relaxation and well-being.
2 Whale Watching Certificates item
2 Whale Watching Certificates
$80

Starting bid

These certificates give 2 people a chance to experience the awe-inspiring beauty of the ocean like never before on our unforgettable whale watching tour! This thrilling adventure, valued at $250, ventures out into the open waters, where you’ll have the chance to witness majestic whales in their natural habitat. From Humpback whales to Gray whales to Killer whales, you’ll get a front-row seat to one of nature’s most incredible displays. As you cruise along the coast, keep your eyes peeled for playful dolphins, graceful sea lions, and a variety of seabirds. Whether you’re a seasoned whale watcher or a first-timer, this is a once-in-a-lifetime opportunity to connect with nature in a truly spectacular way.
The Ultimate Staycation item
The Ultimate Staycation
$199

Starting bid

Escape the everyday and indulge in the ultimate $540 staycation experience with this exclusive package! Enjoy a relaxing getaway without the need to travel far, as you check into one of the area’s most luxurious hotels- The Canary. With stylish rooms, top-tier amenities, and exceptional service, your stay will be nothing short of unforgettable. After settling in, treat yourself to a delightful dining experience just downstairs at a renowned restaurant- Finch and Fork-, where you’ll savor exquisite cuisine crafted with the finest ingredients. Whether you’re in the mood for a casual meal or a more refined dining experience, the menu offers something to satisfy every palate. This staycation package is designed to help you unwind, recharge, and experience the best of both relaxation and local flavor—all in the comfort of a beautiful hotel and world-class restaurant. *Valid Sunday- Thursday. Expires 12/20/2025
Reformer Pilates Package item
Reformer Pilates Package
$190

Starting bid

Unlock your strength and flexibility with this 10-class Pilates Reformer pack worth $550! Whether you’re new to Pilates or a seasoned pro, this package is designed to help you build a solid foundation while offering plenty of opportunities to challenge yourself. The Reformer machine is a powerful tool that will elevate your workouts, engaging your muscles in new ways and providing full-body conditioning. Each class is designed to enhance your core strength, improve posture, increase flexibility, and boost overall body awareness.
Infrared Mat Pilates Pack item
Infrared Mat Pilates Pack
$80

Starting bid

Elevate your Pilates practice with this 10-class pack of Infrared Mat Pilates classes worth $300! This unique experience combines the benefits of Pilates to increase circulation, detoxify your body, and improve flexibility. The gentle warmth from the infrared mats allows your muscles to relax deeper, enhancing your mobility and making each movement feel more effective.
Lama Dog Gift Card item
Lama Dog Gift Card
$40

Starting bid

This $100 gift card and hat ($25) allows you to experience Lama Dog to its fullest! Lama Dog brings a unique craft beer experience to Santa Barbara. With 20 rotating taps that change daily and a curated selection of local wines, there is something for every taste. Whether you're a local or visiting from nearby communities, Lama Dog taproom is the perfect place to discover the finest craft beers and exceptional wines. As a craft beer bottle shop, they actively seek out the best brews from around the world to bring to your glass. In addition to great drinks, we offer expert staff who are eager to share their knowledge about beer and wine and an extended dog-friendly patio that ensures that everyone—two-legged or four-legged—feels welcome. Whether you're here to enjoy a craft brew, expand your knowledge of IPAs, or simply relax with friends, Lama Dog is thrilled to have you join them!
Figueroa Mountain Experience item
Figueroa Mountain Experience
$50

Starting bid

Figueroa Mountain Brewing Co. have generously donated two beer glasses ($50) and two $25 gift cards. Founded in 2010 by father and son duo Jim and Jaime Dietenhofer, driven by their shared passion for craft beer and a deep love for the Santa Ynez Valley. They set out to create handcrafted beers that paid tribute to the valley’s stunning beauty, with each label featuring hand-drawn artwork inspired by the local landscape. Since then, Figueroa Mountain Brewing Co. has grown into one of the fastest-growing craft breweries in the United States, now employing over 200 people, affectionately known as the #FigFam. Today, Figueroa Mountain Brewing Co. has four taprooms along California’s Central Coast, and their beers are available in select retailers and restaurants throughout the state.
Pickleball Starter Pack item
Pickleball Starter Pack
$25

Starting bid

Santa Barbara Pickleball Shop has generously donated a $90 Selkirk Start Set, which includes a bag, two paddles, balls, and a special coupon to their store! If you’re looking for everything pickleball-related in one convenient place, look no further. As the largest pickleball retailer in Santa Barbara, SB Pickleball Shop offers a huge selection of gear and if we don’t have exactly what you're looking for, they’ll make sure to get it for you. The expert staff is always available to help you find the ideal paddle, shoes, bags, grips, or accessories to elevate your game.
Driving Lesson item
Driving Lesson
$100

Starting bid

Easy Street Driving School has generously donated a 2-hour driving lesson worth $213. In their relaxed, informative, and fun environment drivers can learn skills of the road at their own pace. They understand that the idea of putting your teen in a car with a stranger can be unsettling, which is why they go above and beyond to ensure peace of mind. In addition to conducting a Live Scan background check, every driving instructor is carefully screened for their qualifications, experience, and, most importantly, their ability to work with teenagers. Instructors are friendly, patient, and genuinely enjoy teaching. You can feel confident knowing that your teen is in safe, caring hands.
Wine Lovers Basket item
Wine Lovers Basket
$60

Starting bid

Treat someone special to the perfect gift with this $180 Wine Gift Basket, thoughtfully curated to delight wine lovers and elevate any occasion. This basket features a selection of premium wines and includes an assortment of gourmet snacks, to complement the wine and create a complete tasting experience. You even get to enjoy 4 Wine Tastings at Brick Barn in Buellton! Whether you’re celebrating a birthday, anniversary, or just want to send a token of appreciation, this Wine Gift Basket makes a memorable and elegant gift. Beautifully presented and ready to impress, it’s a luxurious way to share the joy of fine wine and gourmet indulgence with someone special. Perfect for any occasion, or just because!
Private Pilates Sessions item
Private Pilates Sessions
$100

Starting bid

A to Z Pilates has donated 3 Private Pilates Sessions worth $330. Experience the ultimate personalized fitness, tailored to meet your unique goals and needs. In a one-on-one setting, you’ll receive undivided attention, ensuring that every movement is optimized for your posture, form, and alignment. Private sessions are the perfect way to accelerate your progress, deepen your practice, and achieve faster, more effective results. Whether you’re recovering from an injury, preparing for an event, or simply looking to take your fitness to the next level, these Private Pilates Sessions provide the support, guidance, and expertise you need to succeed.
Water Sports Rental item
Water Sports Rental
$30

Starting bid

Paddle Sports Center has provided two one-hour paddle board or kayak rental worth $75. Set off on an exciting water adventure with your friends, significant other, or kid! Whether you prefer the serenity of gliding through the water on a paddleboard or the stability and control of a kayak, this rental gives you the flexibility to explore at your own pace. You’ll have plenty of time to enjoy the scenic views, discover hidden coves, or simply relax on the water. The high-quality boards and kayaks are easy to use, making them perfect for beginners or experienced water enthusiasts alike. Plus, the friendly staff will provide all the necessary equipment and offer a quick orientation to ensure you feel confident and ready for your adventure.
Dining Around Town item
Dining Around Town
$50

Starting bid

Treat yourself or someone special to an unforgettable $150 dining experience with a $50 Dining Certificate to Habit, Olio Limone and La Cantina. Indulge in the rich flavors of authentic Italian or Mexican cuisine or a casual bite at the Habit, from handcrafted pastas to perfectly prepared Quesadillas, savory meats, and decadent burgers—all made with the finest, freshest ingredients. With these certificates you can enjoy a delightful meal, paired with exceptional service, at top-tier restaurants known for a warm atmosphere and exceptional dishes. Treat yourself to a memorable meal, or gift it to someone who loves fine Santa Barbara eats—either way, it's a delicious experience waiting to happen!
Summer Camp at Laguna item
Summer Camp at Laguna
$190

Starting bid

Give the gift of adventure, learning, and fun with a one week of summer camp at Laguna worth $410! Summer @ Laguna is the perfect place for children ages 4 to 17 to explore, learn, and grow. From Arts @ Laguna to LEGO Masters to Writers Workshops and a variety of new offerings, there’s something for every interest and age group. Set on Laguna Blanca’s expansive Hope Ranch campus, campers will enjoy 35 acres of beautiful green space where they can run, explore, and make lasting memories. Your child will have a blast at Summer @ Laguna. Open to all EK-12 students, this is the perfect way to give the gift of a memorable, enriching summer experience!
Procovry Treatment item
Procovry Treatment
$15

Starting bid

This gift certificate gives you $50 off any service that Procovry offers. Procovry was created to address a crucial need in the Santa Barbara community, where an active lifestyle often leads to aches, pains, and musculoskeletal injuries. Their mission is to help individuals of all activity levels—whether professional athletes or weekend warriors—maintain peak performance and live pain-free. Their team offers chiropractic services, body wellness, and fitness recovery. Procovry believes in a holistic approach to wellness that supports your body’s natural healing processes and helps you stay active and healthy.
Super Chic Sweetheart Tipsy Beach Backpack Experience item
Super Chic Sweetheart Tipsy Beach Backpack Experience
$60

Starting bid

Introducing the Super Chic Sweetheart Tipsy Beach Backpack Experience—the perfect collection of essentials for a stylish and relaxing day at the beach! This curated set features everything you need to enjoy a day of sunshine, sipping, and relaxation. Start with a bottle of Mums Napa Sparkling Rosé, a crisp and refreshing wine that’s perfect for toasting to a day of fun. Pair it with a Sand-Resistant Towel that’s both practical and stylish, keeping you clean and comfortable as you lounge in the sun. Wrap yourself in a cozy Super Soft Pink Poncho, perfect for when the ocean breeze cools things down. Keep your wine cool and chic with Insulated Rose Pink Wine Tumblers to sip from, and treat your taste buds with Assorted Organic Chocolate for a sweet touch. Refresh yourself with Probiotic Spritzers, offering a healthy and hydrating boost. All of this is neatly packed in a Beach Wine Wicker Backpack, combining function and fashion for easy transportation of your beach essentials. With a total value of $220, this experience is the ultimate way to enjoy the beach in style—whether you're spending time with friends, enjoying a solo escape, or gifting someone special. Don't miss out on the ultimate beach day experience!
La Cantina Dining Certificate item
La Cantina Dining Certificate
$20

Starting bid

Indulge in the bold and vibrant flavors of New Mexican cuisine with a $50 gift card to La Cantina Restaurant. Located in the heart of our community, La Cantina is a culinary gem where every meal is an artistic expression of rich, vibrant flavors. Whether you're a local or visiting, La Cantina offers an unforgettable dining experience that combines tradition with innovation. The chefs craft each dish with passion and precision, blending time-honored techniques with creative flair. From mouthwatering tacos and enchiladas to sizzling fajitas and signature margaritas, each bite is a celebration of the unique and diverse flavors of the Southwest.
1 Month Unlimited Yoga item
1 Month Unlimited Yoga
$45

Starting bid

Experience the transformative power of yoga with 1-Month Unlimited Yoga Package at CorePower Yoga worth $200! This exclusive offer gives you unlimited access to a variety of yoga classes, from invigorating vinyasa flows to calming meditation sessions. The diverse class offerings cater to all levels, helping you build strength, flexibility, and mindfulness. Take advantage of the opportunity to deepen your practice, explore different styles of yoga, and connect with a supportive community of like-minded individuals.
5 Yoga Class Package item
5 Yoga Class Package
$30

Starting bid

Unlock the benefits of yoga with this $150 5-Class Pass, offering access to a variety of yoga styles that strengthen your body and calm your mind. Yoga provides unique health benefits such as improved immune function, pain and inflammation reduction, decreased allergens from air-blowing systems, detoxification, and increased muscular flexibility and strength building. This 5-Class Pass allows you to start your journey toward better health and wellness today!
Dog Lovers Package item
Dog Lovers Package
$40

Starting bid

Keep your dog active and happy with a professional dog walking service from SB Pet Sitters, who provide reliable, loving care during each walk. Afterward, pamper your pup with The Dirty Dog Wash's convenient self-serve dog washes, offering all the tools for a stress-free cleaning experience, followed by a delicious bag of premium treats. This $120 package is the perfect combination for a clean, healthy, and happy dog!
Private Soccer Trainings item
Private Soccer Trainings
$120

Starting bid

Elevate your soccer skills with Private Training Sessions with SBSC’s very own Darran Jones worth $275! Designed to give you personalized coaching tailored to your individual needs. Whether you’re looking to improve your technical skills, enhance your fitness, or gain a competitive edge, Dazy will work with you one-on-one to focus on specific areas of your game. From ball control and passing precision to footwork, shooting, and tactical awareness, each session is custom-built to help you reach your full potential. With undivided attention and expert guidance, you’ll progress faster and build the confidence needed to perform at your best on the field. Private Training Soccer Sessions are the perfect way to take your game to the next level.
South Coast Deli Gift Card item
South Coast Deli Gift Card
$60

Starting bid

Treat yourself and your family or friends to an unforgettable meal with a $130 gift card for South Coast Deli, an award-winning local sandwich shop known for its mouthwatering, made-to-order sandwiches and friendly atmosphere. Whether you’re craving a classic sub, a crisp salad, a signature creation, or something new, South Coast Deli offers a wide variety of delicious options to satisfy every taste. Perfect for a casual lunch, a quick dinner, or even catering your next event, this gift card ensures you can indulge in some of the best sandwiches in town. Support a local favorite and enjoy a delicious meal at South Coast Deli today!
1 Week of Soccer Camp item
1 Week of Soccer Camp
$80

Starting bid

This certificate allows you to get 1-week summer or spring break soccer camp worth $275. This is the perfect opportunity for players of all skill levels to improve their game while having fun. Through a combination of skill-building drills, tactical lessons, and friendly competition, campers will enhance their technical abilities, teamwork, and understanding of the game. Experienced coaches will provide drills to help each player reach their full potential in a supportive and engaging environment. Join us for an unforgettable week of soccer, friendship, and growth!
4 Weeks of Summer Camp item
4 Weeks of Summer Camp
$250

Starting bid

Our 4-weeks of summer soccer camp offers an immersive experience for players looking to take their skills to the next level worth $1,100. Each week focuses on ball control, footwork, strategy, and teamwork, all while keeping the atmosphere fun and energetic. Join us for a month of soccer, growth, and new friendships—it's the perfect way to spend your summer!
Rec League OR Clinic Registration item
Rec League OR Clinic Registration
$90

Starting bid

This certificate offers registration for either our recreational league or our soccer clinics (worth $275), designed for players of all skill levels. Whether you're looking to learn the basics, refine your technique, or just have fun, our programs offer a supportive and engaging environment for growth. Join us for an exciting season of soccer, skill-building, and teamwork!
Adult League Registration item
Adult League Registration
$120

Starting bid

This certificate offers one Adult Soccer League registration worth $275! Bid for a chance to join a fun, competitive league where you can stay active, meet new people, and enjoy the game in a social atmosphere. Whether you're a seasoned player or just looking to have fun, this is the perfect opportunity to showcase your skills and be part of a great community!
Custom Teeth Whitening item
Custom Teeth Whitening
$199

Starting bid

Transform your smile with this $720 custom teeth whitening treatment, designed to deliver fast, effective results tailored specifically to your needs. Using professional-grade, safe whitening agents, Ferris Ortho will brighten your teeth while minimizing sensitivity. Reveal a radiant, confident smile that lasts—schedule your personalized whitening session today!
Are You Feeling Lucky Basket item
Are You Feeling Lucky Basket
$40

Starting bid

This $100 basket is packed lottery tickets. With a world of possibilities, each lottery ticket offers a shot at life-changing prizes. Whether it’s a small win or the grand jackpot, every ticket holds the potential to turn your dreams into reality. Don’t miss your chance—grab a ticket, take a chance, and who knows? You could be one step away from an exciting new future!
MiraMed Hydrafacial item
MiraMed Hydrafacial
$100

Starting bid

Treat yourself to the ultimate skin rejuvenation with this luxurious $225 HydraFacial experience! This 3-in-1 treatment combines lymphatic drainage, dermaplaning, and hydradermabrasion to exfoliate, detoxify, and deeply hydrate your skin. With added LED light therapy for anti-aging and acne benefits, plus a personalized mask to target your unique skin needs, you’ll leave glowing, refreshed, and radiant. Bid now for your chance to indulge in this non-invasive, results-driven facial!
Bike Rental item
Bike Rental
$20

Starting bid

Get ready for an exciting day of adventure with top-of-the-line electric bike rentals in Santa Barbara! This $80 certificate gives you 2-2 hour bike rentals. With over 100 miles of bike paths connecting the city’s beaches, parks, and historic sites, E-bikery pedal-assist and throttle e-bikes make it easy to explore—whether you're cruising downtown or tackling scenic hills. At e-Bikery, they offer premium bikes like the Aventon Abound, perfect for family rides with space for up to two kids. Plus, each rental comes fully equipped with a phone holder, cup holder, lock, and more for a smooth, enjoyable ride!
Bike Tune Up item
Bike Tune Up
$30

Starting bid

The $95 Basic Tune Up service includes a comprehensive safety check to ensure your bike is in top condition. E- bikery also performs drivetrain system adjustments and lubrication, ensuring smooth and efficient shifting. The brake system is adjusted for optimal performance, while the bearing system is fine-tuned to reduce friction and improve handling. Additionally, they spot-true the wheels to ensure they are straight and properly aligned for a smooth ride.
Webber Grill & Seasonings item
Webber Grill & Seasonings
$50

Starting bid

Up for auction is the 18-inch Weber Kettle Grill duo worth $130. This is a classic choice for grilling, offering a compact yet spacious cooking area perfect for smaller gatherings. Anything you throw on the grill will immediately be a fan favorite with the Bella Spezia All Purpose Seasoning that is included with this item! Make your place the the place to be with this grill and seasoning duo!
Personal Training Bundle item
Personal Training Bundle
$70

Starting bid

Get ready to elevate your fitness journey with 3 private personal training session from Strength Happens, tailored to your specific goals and needs, all valued at $325. Along with expert guidance, you’ll receive a custom shirt and water bottle to keep you motivated and hydrated throughout your workouts. Whether you're aiming to build strength, improve endurance, or fine-tune your technique, these sessions provide the perfect foundation. Invest in yourself and take the next step toward a healthier, stronger you!
Seashell Jewelry Collection item
Seashell Jewelry Collection
$30

Starting bid

This stunning jewelry collection, valued at $160, brings the beauty of the sea to you with elegant pieces made from authentic sea glass. The set includes a pair of sea glass earrings, a matching bracelet, and a necklace, each crafted to capture the natural beauty and calming colors of the ocean. Whether dressing up for a special occasion or adding a touch of coastal charm to your everyday look, these pieces make a perfect statement. Treat yourself or someone special to this timeless collection that evokes the tranquil essence of the shore.
Fish Market Basket item
Fish Market Basket
$75

Starting bid

Gear up with this $175 Fish Market Basket. You’ll receive a hoodie, t-shirt, and hat—perfect for a day on the water or chilling with friends. Plus, a reusable cooler bag and enjoy a kayak rental for an unforgettable outdoor experience. To top it off, you'll receive a $50 gift certificate to a local fish market, so you can enjoy the freshest catch after a day of fun!
"Hooked" on Adventure Bundle item
"Hooked" on Adventure Bundle
$120

Starting bid

This basket, valued at $400, has everything you need for your next fishing adventure! Enjoy a stylish Stardust hat, a handy Stardust travel mug, and a selection of premium lures to help you reel in the big one. Keep safe under the sun with SunBum sunscreen and stay comfortable with a hand towel to dry off after casting. Plus, with two complimentary fishing trips and two kayak rentals, you’ll be set for endless days of fun on the water!
Fan Game Day Package item
Fan Game Day Package
$50

Starting bid

Get ready for the ultimate game day experience with this fan package, valued at $300! It includes a blue pop-up tent for shade, two backpack folding chairs for maximum comfort, and a cozy picnic blanket to enjoy the game in style. Plus, the folding table is perfect for snacks, drinks, and all your tailgate essentials. Whether you're cheering from the sidelines or hosting a backyard viewing party, this package has everything you need to elevate your game day!
Sonos Portable Speaker item
Sonos Portable Speaker
$80

Starting bid

Astonishingly lightweight, durable, and powerful, the $179 Roam 2 makes it easy to enjoy Sonos sound everywhere life takes you. Just pair, play, and go. Enjoy up to 10 hours of size-defying clarity and bass. Fully IP67 waterproof and dustproof, Roam 2 is ready for the outdoors. Connect to WiFi at home with the Sonos app to unlock more features and use it as a smart speaker. The Roam 2 is the perfect ultra-portable smart speaker for team travel.
Deckers Gift Card item
Deckers Gift Card
$60

Starting bid

The $150 Decker's Shoes gift certificate offers a perfect opportunity to upgrade your footwear collection with high-quality, stylish options. Choose from a wide range of shoes, boots, and accessories, all crafted with comfort and durability in mind. Whether you're looking for everyday wear or something for a special occasion, this gift certificate provides the freedom to select the perfect pair for your needs.
Blazepod Reaction Starter Kit item
Blazepod Reaction Starter Kit
$80

Starting bid

The BlazePod Reaction Start Kit, valued at $300, is designed to enhance agility, coordination, and reaction times through dynamic, interactive training. Featuring four high-quality, customizable pods that light up in response to your movements, it offers a unique, gamified workout experience for athletes of all levels. Whether for personal fitness or team training, the kit provides a versatile, tech-driven approach to improving speed, focus, and performance.
Habit Gift Card item
Habit Gift Card
$20

Starting bid

This $50 gift card to The Habit Burger Grill is the perfect way to enjoy a delicious, casual dining experience with top-quality burgers, fresh salads, and tasty sides. Whether you're craving a juicy charbroiled burger or a crispy chicken sandwich, you'll find something to satisfy your hunger. With the flexibility to create your own meal, this gift card is a great way to indulge in a flavorful and satisfying meal, anytime you choose.
Lure Fishhouse Gift Certificate item
Lure Fishhouse Gift Certificate
$45

Starting bid

This $100 gift card to Lure Fishhouse is your ticket to an unforgettable dining experience, featuring fresh seafood and signature dishes in a welcoming, upscale atmosphere. Enjoy a wide variety of expertly prepared meals, from oysters and fish tacos to premium seafood entrees, all made with the finest ingredients. Perfect for a night out or a special occasion, this gift card lets you indulge in exceptional cuisine while savoring the coastal-inspired flavors.
Group Pickleball Lesson item
Group Pickleball Lesson
$60

Starting bid

Get ready to elevate your game with a private pickleball lesson for four, offered by Dynamite Pickleball valued at $140! Whether you're new to the sport or looking to fine-tune your skills, this personalized session will provide expert guidance on technique, strategy, and footwork. Perfect for friends, family, or teammates, you'll leave with valuable tips and a deeper understanding of the game—plus, you'll have a blast while doing it!
Swedish Candy Basket item
Swedish Candy Basket
$25

Starting bid

Indulge in the sweet delights of Sweden with this luxurious gift basket from the Swedish Candy Factory, valued at $150. Inside, you'll find an irresistible selection of treats, including an 8oz bag of Almond Clusters, 4oz of rich Chocolate Bark, and decadent Fudge. Plus, there's a 12oz jar of pure Honey, two 2-piece bags of handcrafted truffles, three premium Chocolate Bars, a 15-piece box of assorted truffles, and five sticks of traditional Polkagris candy—perfect for satisfying any sweet tooth!
Westmont Sports Camp item
Westmont Sports Camp
$180

Starting bid

Give the gift of active fun with one week at Westmont Sports Camp, valued at $400. This week-long experience offers kids the opportunity to improve their athletic skills, make new friends, and participate in a wide range of sports activities, all under the guidance of experienced coaches. Whether your child is passionate about basketball, soccer, or just looking to stay active, Westmont Sports Camp provides an exciting and engaging environment for young athletes to grow and thrive.
Private Group Tasting and Bottles of Wine item
Private Group Tasting and Bottles of Wine
$150

Starting bid

Experience the elegance of Gainey Vineyard with a private group tasting for up to six guests, valued at $650. This exclusive experience includes a personalized tour of the vineyard where you'll savor a curated selection of wines. Plus, you'll take home three bottles of Gainey’s finest wines, allowing you to continue enjoying the exceptional flavors long after your visit. Perfect for wine enthusiasts, special celebrations, or simply a memorable day out with friends!
Date Night Basket item
Date Night Basket
$150

Starting bid

Treat your special someone to a perfect date night with this thoughtfully curated basket, valued at $350. Indulge in a $150 Lucky's gift card for a delicious meal, and savor gourmet cheese from a local shop with a $50 gift certificate. Add a sweet touch with See's Candies, and enjoy a cozy night with a beautiful rose, a wooden charcuterie board, and a Yeti Wine Cooler to keep your drinks cool. Whether it's a romantic dinner or a quiet evening at home, this basket has everything to make the night unforgettable.
Case of Cordon Wine item
Case of Cordon Wine
$140

Starting bid

Discover the exquisite range of flavors with a case of 12 different wines from Cordon Winery, each carefully crafted to showcase the winery's commitment to quality and tradition. From bold reds to crisp whites, this diverse collection offers something for every palate, perfect for connoisseurs and casual wine lovers alike. Whether you're hosting a gathering or savoring a quiet evening, this case of wines, valued at $620, will elevate any occasion with their exceptional taste and character.
Wine Quartet item
Wine Quartet
$20

Starting bid

Discover a unique wine experience with this carefully selected basket featuring four bottles from three renowned vineyards valuing a total of $100. Each wine offers a distinct taste profile, making it the perfect introduction for the occasional wine drinker to explore and enjoy a variety of flavors. Whether you’re savoring a smooth red, crisp white, or something in between, this collection provides a delightful tasting journey for any casual enthusiast.
Elixir Essentials item
Elixir Essentials
$30

Starting bid

This expertly crafted $100 hard liquor basket features five premium bottles, showcasing the finest rum, whiskey, brandy, and tequila. Perfect for those who appreciate a well-rounded selection, each spirit offers a distinct flavor profile, making it ideal for both sipping and mixing. Whether you're crafting cocktails or enjoying them neat, this diverse collection will elevate any occasion.
Zen in a Bag item
Zen in a Bag
$25

Starting bid

This $150 yoga tote is the ultimate companion for your wellness journey, featuring a stylish matching set, a powerful massage gun, and a sleek Steve Madden water bottle to keep you refreshed. Complete with a premium yoga mat, this all-in-one bag ensures you’re fully equipped for your practice, whether at home or on the go. Embrace balance and relaxation with everything you need to enhance your yoga routine in one chic, convenient tote.
12 Bottle Wine Crate item
12 Bottle Wine Crate
$190

Starting bid

Indulge in a premium $730 case of wine, carefully curated from three renowned wineries, each offering a distinct blend of craftsmanship and flavor. This exceptional collection showcases a diverse range of styles, from bold reds to refined whites, ensuring a memorable experience for any connoisseur. Elevate your wine collection with this exclusive selection, perfect for both collectors and those seeking a taste of luxury.
Vino with a View Tasting item
Vino with a View Tasting
$50

Starting bid

Experience the spirit of the American Riviera at J. Wilkes Winery, where laid-back vibes blend seamlessly with upscale sensibilities. In this private wine tasting for four, valued at $160, you'll enjoy the perfect fusion of leisure and luxury, as chic meets casual, and trendy meets timeless. Immerse yourself in this one-of-a-kind experience, where every sip reflects the essence of California's finest wine culture along the coast.
Santa Barbara County Basket item
Santa Barbara County Basket
$100

Starting bid

Treat yourself or a loved one to this $325 taste of Santa Barbara County with this curated gift basket, featuring a collection of local delights. Enjoy a $100 gift card to SB Fish Market for fresh, top-quality seafood, paired with $60 at Validation Ale for a craft brew experience. Indulge in a $50 gift card to Jeannine’s Restaurant & Bakery, along with local art, candles, a honey sampler, olive oil, and jam that showcase the best of the region’s artisanal flavors. Complete with a canvas bag and a bottle of Foley wine, this basket is the perfect way to savor the flavors and charm of Santa Barbara County.
Summerland Sunset Art item
Summerland Sunset Art
$25

Starting bid

This stunning Summerland Sunset acrylic photograph captures the breathtaking beauty of a Santa Barbara County sunset, expertly taken by talented local artist, Marco Diaz. With vibrant hues of orange, pink, and purple, it brings the warmth and serenity of a Summerland evening into any space. Priced at $250, this one-of-a-kind piece offers an affordable way to add a touch of local artistry and coastal charm to your home.
Date Night Essentials Basket item
Date Night Essentials Basket
$70

Starting bid

This $313 Date Night Basket is the ultimate treat for a memorable evening. Enjoy a $150 gift card to Jane, where you can indulge in delicious cuisine, paired with a $68 gift card to CorePower for a rejuvenating yoga session. Unwind with a bottle of Stag's Leap wine ($50) and savor artisanal delights with a $25 Cheese Shop gift card. Plus, enjoy a movie night with a $20 Metro movie card, making this basket the perfect combination of relaxation, indulgence, and entertainment for two.
Santa Barbara Sky Cozy Bundle item
Santa Barbara Sky Cozy Bundle
$40

Starting bid

Show your support for Santa Barbara Sky with $100 bundle that includes a stylish hoodie, cozy scarf, and exclusive poster. The hoodie and scarf are perfect for keeping warm while cheering on your team, featuring vibrant colors and the team logo to show your pride. The limited-edition poster showcases a dynamic scene that combines soccer with the coast, making it a must-have for any fan's collection. Whether you're at the game or showing off your team spirit at home, this set is a great way to celebrate the excitement of local soccer.
Santa Barbara Sky Chill Bundle item
Santa Barbara Sky Chill Bundle
$30

Starting bid

Show your support for Santa Barbara Sky with $65 bundle that includes a comfortable T-Shirt, cozy scarf, and exclusive poster. The T-shirt and scarf are perfect for showing your support anywhere you are. The limited-edition poster showcases a dynamic scene that combines soccer with the coast, making it a must-have for any fan's collection. Whether you're at the game or showing off your team spirit around the town, this set is a great way to celebrate the excitement of local soccer.
Santa Barbara Sky Everyday Bundle item
Santa Barbara Sky Everyday Bundle
$20

Starting bid

Show your support for Santa Barbara Sky with $65 bundle that includes a stylish hat, cozy scarf, and exclusive poster. The hat and scarf are just what you need when running out the door, but wanting to represent your home team! The limited-edition poster showcases a dynamic scene that combines soccer with the coast. Whether you're at the game or showing off your team spirit at home, this set is a great way to celebrate the excitement of local soccer.
Santa Barbara Sky Exclusive Poster item
Santa Barbara Sky Exclusive Poster
$5

Starting bid

This vibrant 12x18 poster, signed by the artist, captures the stunning beauty of Santa Barbara Sky, perfectly capturing the dynamic energy of our local professional soccer organization. With rich colors and dramatic detail, the artwork showcases the spirit of Santa Barbara, blending the region's breathtaking scenery with the excitement of the game. Whether displayed at home or in the office, this poster is a must-have for any fan looking to celebrate both the local landscape and the passion of the sport.
Goal Line Goodies Bag item
Goal Line Goodies Bag
$35

Starting bid

This $160 soccer bag is packed with all the essentials for the ultimate game day, featuring a durable ball, Addidas jacket, soccer socks, protective shin guards, and a handy water bottle to keep you hydrated on the field. With a soccer gift card for your next gear upgrade and an Apple gift card to set the perfect pre-game playlist, it’s the ideal companion for both performance and relaxation. Whether you're practicing your skills or enjoying some downtime, this bag has everything you need to stay in the game.
Cooking Class item
Cooking Class
$20

Starting bid

Experience a premium culinary adventure with Simply Sholeh’s Deluxe Online Cooking Class, valued at $90.00. This exclusive class offers hands-on instruction from an expert chef, with all the necessary ingredients delivered directly to your door in Santa Barbara, Goleta, or Montecito. Whether you're a seasoned cook or a beginner, you'll enjoy creating delicious meals from the comfort of your home!
Bowling and Shoes for 2! item
Bowling and Shoes for 2!
$30

Starting bid

Strike up some fun with this 2-hour bowling package, complete with shoe rental included! Worth $75, this is the perfect way to spend time with friends, family, or colleagues. The lanes are ready and waiting for you to show off your skills—or just enjoy some friendly competition. With two full hours to bowl for 2, you'll have plenty of time to rack up strikes, spares, and laughs. All you need to do is focus on having a blast! Perfect for group outings, celebrations, or just a fun day out, this package offers the ultimate bowling experience. Come roll with Bowlero and make your next bowling session one to remember! *Expires December 31, 2024
VIP Concert Experience item
VIP Concert Experience
$800

Starting bid

Experience an unforgettable night at the iconic Santa Barbara Bowl with this exclusive $1,800 VIP Concert package. This premier offering includes two premium tickets to any concert in 2025, granting you access to top-tier seating for an unforgettable performance. Enjoy the convenience of parking for one car in the private SB Bowl lot, and elevate your experience with access for two at the luxurious Wendy McCaw Terrace Pavilion, where you'll enjoy a stunning view and unparalleled comfort. This is your chance to enjoy a world-class concert in style!
Perrier-Jouët Champagne Gift Set item
Perrier-Jouët Champagne Gift Set
$40

Starting bid

Elevate any celebration with this exquisite Grand Brut Perrier-Jouët Champagne gift set, featuring the renowned elegance of this prestigious champagne. This $100 luxurious set includes two beautifully decorated matching glasses, perfectly designed to enhance the tasting experience. Whether for a special occasion or a thoughtful gift, this set brings sophistication and style to every toast.
Movie Night Basket item
Movie Night Basket
$25

Starting bid

Create the perfect family movie night experience with this $150 all-in-one basket, filled with an assortment of delicious candy, a bottle of wine, and refreshing apple cider. Enjoy classic movie snacks like buttery popcorn, served in a fun, reusable bucket, for an authentic theater vibe. Complete the evening with a movie pass and a $50 gift card to Kyles Kitchen, offering the freedom to enjoy a cinematic adventure from the comfort of your home or at the theater.
Holiday Hostess Must Haves item
Holiday Hostess Must Haves
$90

Starting bid

This $215 Holiday Hostess Must-Haves set is the ultimate package for effortless entertaining, featuring a sophisticated wine set to complement any gathering. It includes three themed holiday gift baskets—an appetizer tray, a sides tray, and a dessert tower—ensuring your guests are delighted from start to finish. Plus, enjoy two $25 California Pizza Kitchen gift cards, perfect for treating yourself or sharing the joy with others this festive season.
Ultimate Spectator Basket item
Ultimate Spectator Basket
$30

Starting bid

The $180 Ultimate Spectator Basket is your perfect companion for outdoor events, offering everything you need to stay comfortable and refreshed. This thoughtfully curated basket includes weatherproof outdoor blankets to keep you cozy, a durable 40 oz insulated tumbler to keep your drinks hot or cold for hours, and premium Dune Coffee to fuel your adventures. Whether you're at a game, concert, or picnic, this basket ensures you're ready for any occasion in comfort and style.
Dolina Wine Case item
Dolina Wine Case
$100

Starting bid

This case of Dolina wine, valued at $384, offers an exceptional collection of premium wines, each carefully crafted to showcase rich flavors and complexity. With a selection that may include reds, whites, and signature blends, this case is perfect for wine enthusiasts looking to explore a variety of top-tier options. Whether you're savoring a glass on a special occasion or stocking your cellar, Dolina wines deliver exceptional quality and unforgettable taste with every bottle.
Private Barrel Tasting item
Private Barrel Tasting
$25

Starting bid

Experience an exclusive, private barrel tasting at Cordon Winery, where you'll savor exceptional wines with a complimentary cheese plate and gain insight directly from the winemaker. This intimate tasting for 2 or 4 people offers a unique opportunity to explore the nuances of aging wine, as you sample selections straight from the barrel. At $130, it's a memorable and educational experience for wine enthusiasts looking to deepen their appreciation of fine wines.
Dom Perignon Basket item
Dom Perignon Basket
$90

Starting bid

This luxurious $495 gift basket features a bottle of Dom Pérignon Champagne (750ml), paired with a curated selection of gourmet treats. It includes indulgent chocolates like Godiva Masterpiece and Lindt Lindor Truffles, savory snacks like smoked gouda cheese spread and olives, and decadent pastries such as Willamina's fruit-filled pastries. With a variety of flavors—sweet, savory, and creamy—it offers an exquisite tasting experience designed to complement the complexity of the Champagne. This premium basket is perfect for special occasions, anniversaries, or corporate gifting.
Apples to Zuchinni Basket item
Apples to Zuchinni Basket
$30

Starting bid

This Apples to Zucchini Cooking School Gift Basket, valued at $150, is the perfect way to inspire culinary creativity in kids and adults alike! It includes a $100 gift certificate to their renowned cooking classes, where young chefs can learn fun, hands-on skills in the kitchen. The basket also comes with a kids' apron, a Zoodler for making healthy vegetable noodles, and other exciting kitchen tools—making it a great way to encourage healthy eating and cooking adventures for the whole family!
Case of Wine item
Case of Wine
$80

Starting bid

Indulge in a curated selection of fine wines with this mixed wine case, valued at $250. Featuring a diverse assortment of reds, whites, and perhaps even some sparkling varieties, this collection is perfect for exploring new flavors or complementing any occasion. Whether you're a wine connoisseur or just enjoy a good bottle, this case delivers exceptional quality and variety that will delight your palate and elevate your wine experience.
Soccer GRL Probs Basket item
Soccer GRL Probs Basket
$50

Starting bid

The Soccer Girl Problems Basket is packed with everything a player needs to stay stylish and prepared for the game. It includes an iPhone case, a refocus band, a gold soccer ball, a hair tie holder bracelet, and a cozy grey US Soccer hoodie, alongside a Motivational grey crewneck and custom PJ pants for ultimate comfort. With a "Good Vibes and Good Passes" white T-shirt and a pink Game Day shirt, this bundle of gear and positivity is valued at $275.
Bowling for 2 item
Bowling for 2
$30

Starting bid

Strike up some fun with this 2-hour bowling package for two, complete with shoe rental included! Worth $75, this is the perfect way to spend time with friends, family, or colleagues. The lanes are ready and waiting for you to show off your skills—or just enjoy some friendly competition. With two full hours to bowl, you'll have plenty of time to rack up strikes, spares, and laughs. All you need to do is focus on having a blast! Perfect for group outings, celebrations, or just a fun day out, this package offers the ultimate bowling experience. Come roll with Bowlero and make your next bowling session one to remember! *Expires December 31st, 2024
12 Month Professional Animal Care Package item
12 Month Professional Animal Care Package
$199

Starting bid

Goleta Valley Airport Pet Hospital is offering this Animal Care Package that includes 12 months of once per month services such as baths, nail trims, shave downs, and anal gland expressions, all performed by a skilled technician. The value of the package varies from $900-1,200 depending on animal size. This offer provides a great opportunity for pet owners to keep their animals healthy and groomed professionally at a reduced price.
Foley Wines Reserve Tasting item
Foley Wines Reserve Tasting
$80

Starting bid

Experience an unforgettable wine tasting adventure with the Riviera Reserve Flight for four at Society State and Mason, located in the luxurious Hotel Californian. Valued at $260, this exclusive tasting offers a curated selection of fine wines, expertly paired with the elegant ambiance of one of Santa Barbara's premier destinations. Perfect for a special occasion or a sophisticated outing, this experience promises to delight your palate while showcasing the region’s finest local wines. Enjoy a memorable time with friends or family in one of Santa Barbara’s most iconic settings.

