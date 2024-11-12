Boys & Girls Club of Chambersburg and Shippensburg
Santa-Ville 2024 Sponsor Form
1 Park Pl
Shippensburg, PA 17257
Gold Sponsor
$1,000
Gold Sponsor - Commercial on screen, large logo on sign and website, logo on event poster. Table at event.
Silver Sponsor
$500
Silver Sponsor - Photo/logo on screen, medium logo on sign and website, logo on event poster. Table at event.
Bronze Sponsor
$250
Bronze Sponsor - Logo on screen, small logo on sign and website, logo on event poster. Table at event.
Tinsel Sponsor
$100
Tinsel Sponsor - Name listed on sponsor page on screen, name listed on website. Table at event.
