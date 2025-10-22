Santa's Clubhouse

Chambersburg

PA, USA

Grand Sponsor
$5,000
  • Large Header Logo on Event Signage
  • Top Logo on Event Staff Shirt
  • Prominent Ad on Event Program and Website
  • Facebook Live Interview and recognition on socials
Gold Sponsor
$3,000
  • Large Logo on Event Signage
  • Large Logo Event Staff Shirt
  • Ad on Event Program and Website
  • Individual Sponsor Recognition on Socials
Silver Sponsor
$1,500
  • Medium Logo on Event Signage
  • Small Logo Event Staff Shirt
  • Logo on Event Program and Website
  • Sponsor Recognition on Socials
Bronze Sponsor
$500
  • Small Logo on Event Signage
  • Name Listed on Event Program and Website
  • Mention on Socials
Add a donation for Boys & Girls Club of Chambersburg and Shippensburg

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!