Become a Member

Basic annual membership for one person includes the bi-monthly Outlook newsletter, email updates and some program discounts.
Includes basic membership PLUS full use of our Wellness Center fitness equipment, resistance bands, free weights, balance balls.
Two or more family members enjoy the bi-monthly Outlook newsletter, email updates and some program discounts.
Includes basic family membership PLUS full use of our Wellness Center for ONE family member.
Includes basic family membership PLUS full use of our Wellness Center for TWO family members.
