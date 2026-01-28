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Saraswati Puja 2026 Bhog

Coppell Middle School North

Khichuri ½ tray
Free
Luchi ½ tray
Free
5 Types Bhaja ½ tray
Free
Dum aloo ½ tray
Free
Chutney ½ tray
Free
Payesh ½ tray
Free
Naru (approx. 50 pcs)
Free
Sweet Yogurt ½ tray
Free
Sweets
Free
Fruits - Apple
Free
Fruits - Cucumber
Free
Fruits - Orange
Free
Fruits - Pears
Free
Fruits - Grapes
Free

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