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Saraswati Puja 2026 Bhog
Coppell Middle School North
Khichuri ½ tray
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Luchi ½ tray
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5 Types Bhaja ½ tray
Free
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Dum aloo ½ tray
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Chutney ½ tray
Free
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Payesh ½ tray
Free
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Naru (approx. 50 pcs)
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Sweet Yogurt ½ tray
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Sweets
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Fruits - Apple
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Fruits - Cucumber
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Fruits - Orange
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Fruits - Pears
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Fruits - Grapes
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