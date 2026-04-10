Sasquatch- Beyond The Footprint

About this event
WA 98361
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CAMPING ONLY FOR THOSE ATTENDING THE EVENT. THESE CAMPING SPOTS ARE ON THE EVENT PREMISES. YOU MUST PURCHASE TICKETS FOR ALL THREE DAYS OF THE EVENT TO STAY ON THE GROUNDS. IF YOU NEED TO CHECK IN ON THURSDAY NIGHT PLEASE LET US KNOW. CAMPING SPOTS ARE DRY CAMPING ONLY. CAMPING SPOTS ARE 20' X 30'. IF YOU NEED A LARGER SPACE FOR YOUR RV PLEASE LET US KNOW AS WE DO HAVE SOME AVAILABLE. TENTS ARE WELCOME BUT WE ARE ON CONCRETE. GENERATORS CAN BE USED BUT THERE WILL BE A QUIET TIME WHERE YOU WILL BE ASKED TO TURN OFF ALL GENERATORS. QUIET TIME WILL BE FROM 11:00 PM -7:00 AM
THREE DAY ADMISSION TO THE EVENT
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