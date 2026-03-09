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Southern Arizona Gamers' Association

About this event

Sat 8/15/26 Shifts: Family Game Day Fundraiser

5655 W Valencia Rd

Tucson, AZ 85757, USA

9 AM - 11 AM: Load-in/set-up & registration desk
Free

8 left!

PHYSICAL 9-10 AM load in and set up materials, 10-11 AM manage registration desk

11 AM - 1 PM: Manage registration desk
Free

8 left!

Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets

1 PM - 3 PM: Manage registration desk
Free

8 left!

Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets

3 PM - 5 PM: Manage registration desk
Free

8 left!

Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets

5 PM - 7 PM: Manage registration desk
Free

8 left!

Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets

7 PM - 9 PM: Manage registration desk
Free

8 left!

Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets

9 PM - 11 PM: Manage registration and help pack up event
Free

8 left!

PHYSICAL 9-10 PM Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets, 10-11 PM Pack up and load materials

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