Sat 8/15/26 Shifts: Family Game Day Fundraiser

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PHYSICAL 9-10 AM load in and set up materials, 10-11 AM manage registration desk
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Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets
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PHYSICAL 9-10 PM Welcome attendees, take entry donations, sell raffle tickets, 10-11 PM Pack up and load materials
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