Saturday Preorders: 2026 St. Sharbel Lebanese Food Festival

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includes cabbage rolls, Lebanese green beans, meat pie, salad, pita bread
includes cabbage rolls, Lebanese green beans, meat pie, salad, pita bread . . . packaged for a family of 4
includes baked kibbeh, chicken & rice, hummus, salad, pita bread
includes baked kibbeh, chicken & rice, hummus, salad, pita bread . . . packaged for a family of 4
select the number of meat pies you would like to have packaged for your preorder
select the number of spinach pies you would like to have packaged for your preorder
(3 lbs. will include 25-30 cabbage rolls - may vary slightly, based on varying sizes)
select the number of pieces of maamoul with dates you would like to have packaged for your preorder
select the number of pieces of maamoul with walnuts you would like to have packaged for your preorder
select the number of pieces of walnut baklava you would like to have packaged for your preorder
select the number of sets of baklava fingers (2 pieces for $2) you would like to have packaged for your preorder
package of 10 "Easter cookies" for $20
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