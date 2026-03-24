St. Sharbel Maronite Catholic Church

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St. Sharbel Maronite Catholic Church

About this event

Saturday Preorders: 2026 St. Sharbel Lebanese Food Festival

2920 W Scenic Dr

Peoria, IL 61615, USA

Individual Meal - Cabbage Rolls
$20

includes cabbage rolls, Lebanese green beans, meat pie, salad, pita bread

Family Pack Meal - Cabbage Rolls
$75

includes cabbage rolls, Lebanese green beans, meat pie, salad, pita bread . . . packaged for a family of 4

Individual Meal - Baked Kibbeh
$20

includes baked kibbeh, chicken & rice, hummus, salad, pita bread

Family Pack Meal - Baked Kibbeh
$75

includes baked kibbeh, chicken & rice, hummus, salad, pita bread . . . packaged for a family of 4

Lebanese Salad - 32 oz.
$8
(dressing will be provided in a separate container so that you can mix it at home)
Lebanese Salad Dressing (16 oz bottle)
$6
Meat Pies
$3

select the number of meat pies you would like to have packaged for your preorder

Spinach Pies
$3

select the number of spinach pies you would like to have packaged for your preorder

Lebanese Green Beans (quart - 32 oz)
$20
Chicken & Rice (quart - 32 oz)
$20
Baked Kibbeh (12 pcs)
$20
Cabbage Rolls (3 lbs)
$40

(3 lbs. will include 25-30 cabbage rolls - may vary slightly, based on varying sizes)

Hummus (8 oz)
$5
Package Pita Bread (8 pcs)
$4
Maamool w/ dates
$2

select the number of pieces of maamoul with dates you would like to have packaged for your preorder

Maamool w/ walnuts
$2

select the number of pieces of maamoul with walnuts you would like to have packaged for your preorder

Baklava w/ walnuts
$2

select the number of pieces of walnut baklava you would like to have packaged for your preorder

Baklava Fingers
$2

select the number of sets of baklava fingers (2 pieces for $2) you would like to have packaged for your preorder

"Easter Cookies"
$20

package of 10 "Easter cookies" for $20

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