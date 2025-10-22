Grants entry to the Warriors Saturday Showdown on Oct 25, 2025
Flag Warriors vs Beach Boyz - 9AM
6U Indians vs Real Rite - 10AM
10U Mac Dolphins vs Real Rite - 11:30AM
8U Warriors vs Real Rite -1PM
12U Tar Heels Elite vs Real Rite - 2:30PM
13U Ducks vs 14U Real Rite - 4PM
Grants entry to the Warriors Saturday Showdown on Oct 25, 2025
Flag Warriors vs Beach Boyz - 9AM
6U Indians vs Real Rite - 10AM
10U Mac Dolphins vs Real Rite - 11:30AM
8U Warriors vs Real Rite -1PM
12U Tar Heels Elite vs Real Rite - 2:30PM
13U Ducks vs 14U Real Rite - 4PM