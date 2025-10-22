Warriors Youth Sports Academy

Warriors Youth Sports Academy

Saturday Showdown

1200 Old Salem Rd

Kernersville, NC 27284, USA

$10

Grants entry to the Warriors Saturday Showdown on Oct 25, 2025


Flag Warriors vs Beach Boyz - 9AM

6U Indians vs Real Rite - 10AM

10U Mac Dolphins vs Real Rite - 11:30AM

8U Warriors vs Real Rite -1PM

12U Tar Heels Elite vs Real Rite - 2:30PM

13U Ducks vs 14U Real Rite - 4PM

