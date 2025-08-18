The Mamas Network

Saugatuck 2026 Tue-Sun

Stone
$565

Sleeps Up to 2

2nd Floor

1 Queen Bed

Tub Shower

Washer/Dryer


Can combine with Red Rose for 2 bed 2 bath with bonus game room. Total = $1,815

Garden
$565

Sleeps Up to 2

1st Floor

1 Queen Bed

Shower

Sunshine
$565

Sleeps Up to 2

2nd Floor

1 Queen Bed

Tub Shower

Nest
$565

Sleeps Up to 2

2nd Floor

1 Queen Bed

Shower

Bicycle
$825

Sleeps Up to 3

2nd Floor

1 Queen Bed

1 Twin

Tub Shower

Harbor
$920

Sleeps Up to 3

1st Floor

Patio

1 Queen Bed

1 Sofa Twin

Shower

Lower Peninsula
$970

Sleeps Up to 3

1st Floor Studio Apt

1 Queen Bed

1 Sofa Twin

Patio

Shower

Dunegrass
$1,200

Sleeps Up to 4

1st Floor

1 Queen Bed

1 Twin

1 Sofa Bed

Patio

Shower

Red Rose
$1,250

Sleeps Up to 4

2nd Floor

1 Queen Bed

2 Sofa Beds

+Bonus/Game Room

Kitchen/Dining

Shower

Michigan Sky
$1,250

Main Floor

Sleeps Up to 4

2 Queen Beds

Room Divider

Patio

Tub Shower

Fennville Farmhouse
$1,250

Sleeps Up to 4

1st Floor

1 Queen Bed

1 Twin

1 Sofa Bed

Patio

Shower

Upper Peninsula
$1,420

Sleeps Up to 5

2nd Floor

2 Rooms

2 Queen Beds

1 Twin Bed

Tub Shower

Sunrise
$1,420

Sleeps Up to 5

2nd Floor

2 Rooms

2 Queen Beds

1 Twin Daybed

Tub Shower

Boathouse
$1,420

Sleeps Up to 5

2nd Floor, 2 Rooms

2 Queen Beds

1 Twin Bed

Tub Shower

Keeper
$1,450

Sleeps Up to 5

2nd Floor

2 Queen Beds

1 Convertible Couch

2 Rooms

Tub Shower

Great Lakes
$1,520

Sleeps Up to 5

2nd Floor, 2 Rooms

1 King

1 Queen Bed

1 Twin Bed

Tub Shower

Tulip Time Townhome
$1,850

Sleeps Up to 6

Living Room, Kitchen, Patio

1st Floor Sofa Bed

2nd Floor 2 Rooms

2 Queen Beds

1 Twin Bed

Tub Shower & 1/2 Bath

Pier Cove Townhome
$1,850

Sleeps Up to 6

Living Room, Kitchen, Patio

1st Floor Sofa Bed

2nd Floor 2 Rooms

2 Queen Beds

1 Twin Bed

Tub Shower & 1/2 Bath

