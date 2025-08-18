Saugatuck 2026 Tue-Sun

About this shop
Sleeps Up to 2
2nd Floor
1 Queen Bed
Tub Shower
Washer/Dryer
Can combine with Red Rose for 2 bed 2 bath with bonus game room. Total = $1,815
Sleeps Up to 2
1st Floor
1 Queen Bed
Shower
Sleeps Up to 2
2nd Floor
1 Queen Bed
Tub Shower
Sleeps Up to 2
2nd Floor
1 Queen Bed
Shower
Sleeps Up to 3
2nd Floor
1 Queen Bed
1 Twin
Tub Shower
Sleeps Up to 3
1st Floor
Patio
1 Queen Bed
1 Sofa Twin
Shower
Sleeps Up to 3
1st Floor Studio Apt
1 Queen Bed
1 Sofa Twin
Patio
Shower
Sleeps Up to 4
1st Floor
1 Queen Bed
1 Twin
1 Sofa Bed
Patio
Shower
Sleeps Up to 4
2nd Floor
1 Queen Bed
2 Sofa Beds
+Bonus/Game Room
Kitchen/Dining
Shower
Main Floor
Sleeps Up to 4
2 Queen Beds
Room Divider
Patio
Tub Shower
Sleeps Up to 4
1st Floor
1 Queen Bed
1 Twin
1 Sofa Bed
Patio
Shower
Sleeps Up to 5
2nd Floor
2 Rooms
2 Queen Beds
1 Twin Bed
Tub Shower
Sleeps Up to 5
2nd Floor
2 Rooms
2 Queen Beds
1 Twin Daybed
Tub Shower
Sleeps Up to 5
2nd Floor, 2 Rooms
2 Queen Beds
1 Twin Bed
Tub Shower
Sleeps Up to 5
2nd Floor
2 Queen Beds
1 Convertible Couch
2 Rooms
Tub Shower
Sleeps Up to 5
2nd Floor, 2 Rooms
1 King
1 Queen Bed
1 Twin Bed
Tub Shower
Sleeps Up to 6
Living Room, Kitchen, Patio
1st Floor Sofa Bed
2nd Floor 2 Rooms
2 Queen Beds
1 Twin Bed
Tub Shower & 1/2 Bath
Sleeps Up to 6
Living Room, Kitchen, Patio
1st Floor Sofa Bed
2nd Floor 2 Rooms
2 Queen Beds
1 Twin Bed
Tub Shower & 1/2 Bath
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!