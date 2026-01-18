5 Points Neighborhood Association

Lot 1 - Save the Woods Silent Auction

Pick-up location

24 Buxton Ave, Asheville, NC 28801, USA

Angela Alexander: Henry
$1,500

Starting bid

Original - 24x24

Valued at: $2,000

Anna McCoy: Life Breath
$1,500

Starting bid

Original oil canvas - 30x40

Valued at: $2,000

Heidi Hoffer: Indigenous American
$450

Starting bid

Charcoal painting - 12x18

Valued at: $635

Alison Press: Windy
$600

Starting bid

Acrylic paint on Gallery Wrapped Canvas - 36x24

Valued at: $985

Selene Plum: April 25, 2025
$1,200

Starting bid

Beeswax painting - 27 x 27

Valued at: $2000

Rachel Clegg: Tulip Poplar
$650

Starting bid

Giclée print - 34x46

Valued at: $900

Xcvi: Dreamsicles
$800

Starting bid

Original - 22x18

Valued at: $1,200

Victor Palenque: It don’t stop
$120

Starting bid

Original - 36x18

Valued at: $300

Rebecca Harnish: Fire Flies
$45

Starting bid

Framed print - 22x18

Valued at: $105

Rebecca Harnish: Appalachian Autumn
$25

Starting bid

Framed giclée - 8x19

Valued at: $65

Rebecca Harnish: Black throated blue bird of happiness
$15

Starting bid

Framed giclée - 10x14

Valued at: $35

Elizabeth Porritt Carrington: Early In October
$20

Starting bid

Print - 11x14

Valued at: $55

Elizabeth Porritt Carrington: All My Love
$20

Starting bid

Print - 11x14

Valued at: $55

Elizabeth Porritt Carrington: Holy Well
$20

Starting bid

Print - 11x14

Valued at: $55

Patricia Anastasi: Untitled
$40

Starting bid

Framed print - 13x16

Valued at: $100

Sarah Faulkner: Cottage By The Sea
$25

Starting bid

Archival ink matted print - 16x16

Valued at: $68

Sarah Faulkner: Mountain Meadow
$25

Starting bid

Archival ink matted print - 16x16

Valued at: $68

Jenny Bass: I love to feel deeply
$40

Starting bid

Full title: I love to feel deeply; it makes the ghosts jealous

Framed botanical oil painting - 13x16

Valued at: $100

Colleen Lineberry: Along the Ridge: San Juan River, Utah
$40

Starting bid

Oil painting on oil paper - 12x10

Valued at: $100

Annie Kyla Bennett: Plant Seeds
$25

Starting bid

Print - 11x14

Valued at: $65

