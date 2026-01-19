Hosted by

Hosted by 5 Points Neighborhood Association

Lot 2 - Save the Woods Silent Auction

Pick-up location: 24 Buxton Ave, Asheville, NC 28801, USA

Mountain Mike: Bear Wood Sculpture item
$160

Starting bid

Hand-carved wood

Valued at: $400

Erica Schaffel: The flood collection item
Erica Schaffel: The flood collection
$500

Starting bid

Full title: The flood collection: original artwork lost to hurricane Helene

Special edition – signed by 54 artists

Valued at: $1,000

Margee Halsch: Handpainted silk scarf item
$60

Starting bid

Original

Valued at: $150

Alissa Mellis-Gruba: Pasture trails item
$60

Starting bid

Print & Handbag

Total value: $150

Jack Klippel: Wooden snail & Lexington glasswork item
$140

Starting bid

Wooden snail & Lexington glasswork: hand-blown glass mushroom

Total value: $335

Betsy Kendrick: Memory Vessel & Susan Birkhead: Neo item
$30

Starting bid

Betsy Kendrick: Memory Vessel - ceramic & Susan Birkhead: Neo - clay work

Total value: $80

Reid Dawson: Woodwork item
$80

Starting bid

Original

Valued at: $200

Odyssey Clayworks gallery: Pottery item
$25

Starting bid

Originals

Total value: $75

Julie Silver: Stained glass with 78 Swarovski beads item
$80

Starting bid

Original

Valued at: $200

Terri Renee Foland: Untitled item
$25

Starting bid

Wood/ fabric art

Valued at: $75

Ananda Hair Studio: Gift box with $100 giftcard item
$60

Starting bid

Total value: $150

Jeffrey Burroughs NY: Jak & Fox bracelet & earrings item
$90

Starting bid

Total value: $250

Sachi Spa: 60-minute massage & Signature facial item
$80

Starting bid

Total value: $215

Stillpoint Wellness & World Tree Bodywork: Gift Certificates item
$140

Starting bid

Stillpoint Wellness - Saltwater 90 minute session & World Tree Bodywork - Two 60 min massages

Total value: $330

Asheville Massage & Asheville Salt Cave: Gift Basket item
$100

Starting bid

Asheville Massage & Bodywork - massage & Asheville Salt Cave and Spa visit

Total value: $260

Wellness & Beauty Gift Basket item
$140

Starting bid

AVL Wellness Tours - 2 passes for Mountain Top Yoga, Sanctuary Lymphatics & Bodywork - session & Posh Lash Lounge & Day Spa - massage

Total value: $340

Rest & Fashion Gift Basket item
$80

Starting bid

Pinecrest B&B - $100 gift card & B. Nomad Lifestyle Fashion Concepts - $100 gift card

Total value: $200

I Love Asheville Gift Basket item
$25

Starting bid

Moonlight Makers - Asheville gifts, Round Earth Roasters - $25 gift card, & Xcvi - Asheville ornament

Total value: $74

Malaprops: Books & Firestorm: Gift card item
$150

Starting bid

Malaprops Bookstore - books & Firestorm Books - $100 gift card

Total value: $400

Dinner & Movie Gift Basket item
$40

Starting bid

Fine Arts Theater - four tickets & Mellow Mushroom - $60 gift card

Total value: $110

Fine Art Studio Avl: Classes item
$130

Starting bid

Four 2-hour art classes

Total value: $315

Music & Dinner Gift Basket item
$60

Starting bid

The Orange Peel - two tickets to any show & Farm Burger - $30 gift card

Total value: $180

Beer & Entertainment Gift Basket item
$60

Starting bid

New Belgium - production tour for 6 people & La Zoom Tours - two tickets

Total value: $200

Youngblood Bicycles: Tune-ups item
$60

Starting bid

2 Standard Tune-ups

Total value: $200

The Adventure Center Asheville Gift Basket item
$100

Starting bid

Gift Basket with $155 gift card

Total value: $240

Something to Bark About Gift Basket item
$60

Starting bid

Dog & Cat toys/bed with $80 gift card

Total value: $170

Second Gear: Gift Basket item
$60

Starting bid

Gift basket with $25 gift card

Total value: $140

Gravelo Workshop Gift Basket item
$40

Starting bid

T-shirts & Annual Bike Service

Total value: $100

Adventure Gift Basket item
$160

Starting bid

Diamond Brand Outdoors - Backpack & Puffy Blanket & Asheville Bicycle Co. - $100 gift card

Total value: $340

