SAFE, Inc.
Saxapahaw Holiday Market 2024
Birdhouses
$25
add
Candied Pecans
$3
add
Candy Jar (Small)
$3
add
Candy Jar (Large)
$5
add
Ceramic Ornaments
$1
add
Christmas Mugs
$8
add
Cookie Cutter Ornaments
$3
add
Decorated Bowls
$8
add
Kombucha Starter
$15
add
Necklaces
$3
add
Origami Stars
$3
add
Original Painting
$4
add
Original Painting
$6
add
Original Painting
$10
add
Original Painting
$15
add
Pistachios
$3
add
Roasted Almonds
$3
add
Shelled Pecans
$3
add
Sourdough Starter
$15
add
Wafer Cookies
$5
add
2 for $5 items
$5
add
$1 item
$1
add
$2 item
$2
add
$3 item
$3
add
$4 item
$4
add
$5 item
$5
add
$8 item
$8
add
$10 item
$10
add
$20 item
$20
add
$25 item
$25
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout