Space Coast Black Chamber Of Commerce

Offered by

Space Coast Black Chamber Of Commerce

About the memberships

SCBCC Membership

Monthly
$25

Renews monthly

Monthly memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
0-5 Employees
$250

Valid until August 4, 2027

0-5 Employee memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Nonprofit
$250

Valid until August 4, 2027

Nonprofit memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Professional/Homebased
$250

Valid until August 4, 2027

Professional/Homebased memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
6-10 Employees
$500

Valid until August 4, 2027

6-10 Employees memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Government
$500

Valid until August 4, 2027

Government memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Corporate
$1,000

Valid until August 4, 2027

Corporate memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Foundation Trustee
$1,500

Valid until August 4, 2027

Bronze Trustee memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Legacy Trustee
$3,500

Valid until August 4, 2027

Legacy Trustee memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
Emerald Legacy Trustee
$5,000

Valid until August 4, 2027

Emerald Legacy Trustee memberships include:

  • Networking Opportunities: By joining the Space Coast Black Chamber of Commerce, members gain access to a vast network of business professionals and leaders, fostering valuable connections and partnerships.
  • Business Resources and Support: Members receive access to essential resources, including workshops, seminars, and mentorship programs, designed to help businesses thrive and overcome challenges.
  • Advocacy and Representation: The Chamber acts as a powerful voice representing the interests of its members, advocating for policies and initiatives that promote a favorable business climate.
  • Marketing and Visibility: Members benefit from increased visibility through various Chamber events, publications, and online platforms, helping to elevate their business profile within the community.
  • Community Engagement: The Chamber encourages member involvement in community projects and initiatives, promoting a sense of social responsibility and contributing to the overall well-being of the Space Coast Region.
  • Educational Opportunities: Through partnerships with local educational institutions, members have access to training programs and educational resources to enhance their skills and knowledge.
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