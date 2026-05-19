School Supply Kits 2026-27 (Order by July 31)

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About this shop
For children entering Kindergarten in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Kindergarten in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Second Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Third Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones.
For children entering Fourth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Fifth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Sixth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones
For children entering Seventh Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones, Math, Music, Special Classes/Core
For children entering Eighth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones, Math, Music, Science, Social Studies, Special Classes/Core
Price is per kit. Please add up the total # of kits purchased above. Delivery is only available in district, in zip codes 11764 Miller Place & 11789 Sound Beach.
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