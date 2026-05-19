Miller Place PTA

Offered by

Miller Place PTA

About this shop

School Supply Kits 2026-27 (Order by July 31)

Kindergarten Supply Kit
$110

For children entering Kindergarten in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
1st Grade Supply Kit
$85

For children entering Kindergarten in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
2nd Grade Supply Kit
$70

For children entering Second Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
3rd Grade Supply Kit
$65

For children entering Third Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones.

0
4th Grade Supply Kit
$55

For children entering Fourth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
5th Grade Supply Kit
$55

For children entering Fifth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
6th Grade Supply Kit
$60

For children entering Sixth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones

0
7th Grade Supply Kit
$85

For children entering Seventh Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones, Math, Music, Special Classes/Core

0
8th Grade Supply Kit
$75

For children entering Eighth Grade in September. Includes sales tax. Does NOT include: Backpack, headphones, Math, Music, Science, Social Studies, Special Classes/Core

0
Add Delivery (local only) +$5 Each
$5

Price is per kit. Please add up the total # of kits purchased above. Delivery is only available in district, in zip codes 11764 Miller Place & 11789 Sound Beach.

0
Add a donation for Miller Place PTA

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!