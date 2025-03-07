SCO2 Opportunités de partenariat 2025

✅️ Affichage du logo lors des événements et sur nos plateformes numériques (site web, réseaux sociaux). ✅️ Mention dans les emails et supports promotionnels des événements. ✅️ Opportunité pour un représentant de prendre la parole ou d’introduire une partie de l’événement.

✅️ Affichage du logo lors des événements et sur nos plateformes numériques (site web, réseaux sociaux). ✅️ Mention dans les emails et supports promotionnels des événements. ✅️ Opportunité pour un représentant de prendre la parole ou d’introduire une partie de l’événement.

More details...