SCO2 Opportunités de partenariat 2025

✅️ Affichage du logo lors des événements et sur nos plateformes numériques (site web, réseaux sociaux).
✅️ Mention dans les emails et supports promotionnels des événements.
✅️ Opportunité pour un représentant de prendre la parole ou d’introduire une partie de l’événement.
🔹 Option #2 : Partenaire Communautaire
$500
Valid until February 21, 2027
✅️ Affichage du logo sur les supports des événements (flyers, banderoles, affiches).
✅️ Mention dans le programme des événements et sur les réseaux sociaux.
✅️ Reconnaissance lors des événements en tant que partenaire communautaire.
🔹 Option #3 : Supporter
$500
Valid until February 21, 2027
✅️ Nom affiché sur le site web de l’événement et mentionné dans les e-mails liés aux événements.
✅️ Mention lors de l’événement en tant que supporter.
✅️ Opportunité de fournir du matériel promotionnel (t-shirts, banderoles, flyers, cartes de visite) pendant l’événement.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!