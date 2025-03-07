Alliance Francaise of the Treasure Valley

Offered by

Alliance Francaise of the Treasure Valley

About the memberships

SCO2 Opportunités de partenariat 2025

🔹 Option #1 : Parrain d’Événement
$700

Valid until February 21, 2027

✅️ Affichage du logo lors des événements et sur nos plateformes numériques (site web, réseaux sociaux). ✅️ Mention dans les emails et supports promotionnels des événements. ✅️ Opportunité pour un représentant de prendre la parole ou d’introduire une partie de l’événement.
🔹 Option #2 : Partenaire Communautaire
$500

Valid until February 21, 2027

✅️ Affichage du logo sur les supports des événements (flyers, banderoles, affiches). ✅️ Mention dans le programme des événements et sur les réseaux sociaux. ✅️ Reconnaissance lors des événements en tant que partenaire communautaire.
🔹 Option #3 : Supporter
$500

Valid until February 21, 2027

✅️ Nom affiché sur le site web de l’événement et mentionné dans les e-mails liés aux événements. ✅️ Mention lors de l’événement en tant que supporter. ✅️ Opportunité de fournir du matériel promotionnel (t-shirts, banderoles, flyers, cartes de visite) pendant l’événement.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!