eventClosed

2025 Scout Troop 220 Best Bid Silent Auction

auction.pickupLocation

544 W 400 N, Bountiful, UT 84010, USA

#2 Treats from Mexico item
#2 Treats from Mexico item
#2 Treats from Mexico
$15

auctionV2.input.startingBid

Mexican snack basket - treat yourself with a large variety snacks and sweets.
#3 Recreation outlet item
#3 Recreation outlet item
#3 Recreation outlet item
#3 Recreation outlet
$140

auctionV2.input.startingBid

Recreation Outlet - foot warmers, hand warmers, water bottle, Leatherman, double hammock, camp pillow, sleeping bag
#4 Camper's Goodies item
#4 Camper's Goodies
$25

auctionV2.input.startingBid

-Acadia Trail shade tent, water-repellent cargo cover, warmer variety pack, foot warmers, snacks
#6 Kodiak Attack item
#6 Kodiak Attack item
#6 Kodiak Attack
$50

auctionV2.input.startingBid

Kodiak Cakes - large assortment of tasty Kodiak products that are 100% whole grain foods
#7 24 Hour Survival Kit item
#7 24 Hour Survival Kit item
#7 24 Hour Survival Kit item
#7 24 Hour Survival Kit
$100

auctionV2.input.startingBid

24 hour survival kit- NEBO Transcend headlight/ work light, work light, water bottle, mixed nuts, double hammock with straps, Leatherman, and snacks
#8 Family Game Night item
#8 Family Game Night item
#8 Family Game Night item
#8 Family Game Night
$40

auctionV2.input.startingBid

Family Game night, - $25 in Chili’s gift cards, Smart ASS, Planet Defenders, Kick off!, Skull king Value $120+
#9 Toro 60v- leaf blower item
#9 Toro 60v- leaf blower item
#9 Toro 60v- leaf blower item
#9 Toro 60v- leaf blower
$75

auctionV2.input.startingBid

Toro 60V cordless leaf blower
#10 Date Night 1 item
#10 Date Night 1 item
#10 Date Night 1 item
#10 Date Night 1
$80

auctionV2.input.startingBid

Date Night- Two iFLY Passes, and $25 P.F. CHANG gift card
#11 Date Night 2 item
#11 Date Night 2 item
#11 Date Night 2 item
#11 Date Night 2
$80

auctionV2.input.startingBid

Date Night- Two iFLY Passes, and $25 Olive Garden gift card
#12 Game Night 1.0 item
#12 Game Night 1.0 item
#12 Game Night 1.0 item
#12 Game Night 1.0
$45

auctionV2.input.startingBid

Game Night- Man Bites Dog, Stupid Deaths, Dual Towers, Centipede, Plus 2 Papa Murphy’s One-topping pizza Gift Cards Value- $95+
#13 Be Prepared 1.0 item
#13 Be Prepared 1.0 item
#13 Be Prepared 1.0
$50

auctionV2.input.startingBid

Emergency knife, multitool paracord, ground cover, cutting board, shoulder bag, backpack, plus First Bank two steel tumblers, 4 leather coasters, and car shade from First Community Bank
#14 Be Prepared 2.0 item
#14 Be Prepared 2.0 item
#14 Be Prepared 2.0
$50

auctionV2.input.startingBid

Emergency knife, multitool paracord, ground cover, cutting board, shoulder bag, backpack, plus First Bank two steel tumblers, 4 leather coasters, and car shade from First Community Bank
#15 Game Night 2 item
#15 Game Night 2 item
#15 Game Night 2 item
#15 Game Night 2
$50

auctionV2.input.startingBid

Game Night- Jeopardy! Card game, Cover Your Assets, Rolls to Richest, Quadropolis, plus Two $10 Tonyburger's gift cards Value- $120+
#16 Pathfinder Craft basket item
#16 Pathfinder Craft basket item
#16 Pathfinder Craft basket item
#16 Pathfinder Craft basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Pathfinder craft basket - Book, figures, paints and brushes plus Mo Bettah's $25 gift card
# 17 Pamper Basket item
# 17 Pamper Basket item
# 17 Pamper Basket item
# 17 Pamper Basket
$85

auctionV2.input.startingBid

Pamper basket - Salt Wax Brazilian wax, Hydro Jelly face Mask, 3 Mary kay Products, Salt Wax signature brows and Brow Pencil. $160+ Value
# 18 Rotating Surface Cleaner item
# 18 Rotating Surface Cleaner item
# 18 Rotating Surface Cleaner
$35

auctionV2.input.startingBid

Briggs & Stratton- Rotating surface cleaner
#19 Tools! item
#19 Tools! item
#19 Tools! item
#19 Tools!
$45

auctionV2.input.startingBid

Craftsman ratchet set, Craftsman 38 piece tool set, Nebo 2000 lumen work light
#20 Sports Collector item
#20 Sports Collector item
#20 Sports Collector item
#20 Sports Collector
$25

auctionV2.input.startingBid

Topps chrome trading cards including one signed card, 3 boxes 25 trading cards, 2022 Panini Kids Crate
#21 Scout Kit item
#21 Scout Kit item
#21 Scout Kit item
#21 Scout Kit
$40

auctionV2.input.startingBid

Milwaukee hardline smooth blade pocket knife, Milwaukee rechargeable flash light with power bank, snacks, and warmer variety packs
#22 Eternal Family Statue item
#22 Eternal Family Statue
$60

auctionV2.input.startingBid

Eternal Family Statue
#23 Calling All Dog Lovers item
#23 Calling All Dog Lovers item
#23 Calling All Dog Lovers
$30

auctionV2.input.startingBid

Tasty dog treats, extra large green line poop filler bags along with a to-go keychain to hold the poop bags, squeaker toys, air fresheners, and a free puppy bath.
#24 Mary Kay Pampering item
#24 Mary Kay Pampering item
#24 Mary Kay Pampering
$40

auctionV2.input.startingBid

Delight yourself with two bottles satin hands, an exfoliating wash, night cream repair, 2 eyeliner, handmade earrings, and a stemless wine cooler. $100+ Value
#25 All Natural Hygiene Care by hello item
#25 All Natural Hygiene Care by hello item
#25 All Natural Hygiene Care by hello
$22

auctionV2.input.startingBid

Family Personal Care Products - 5 tubes “hello” natural toothpaste, 1 bottle mouthwash, 1 stick deodorant, 1 tube deodorant cream, notebook with pen
#26 Microgreens starter kit + Bountiful Nutrition giftcard 1 item
#26 Microgreens starter kit + Bountiful Nutrition giftcard 1 item
#26 Microgreens starter kit + Bountiful Nutrition giftcard 1 item
#26 Microgreens starter kit + Bountiful Nutrition giftcard 1
$18

auctionV2.input.startingBid

Microgreens starter kit plus a $25 Gift card to Bountiful Nutrition
#28 “ADHD is Awesome” item
#28 “ADHD is Awesome” item
#28 “ADHD is Awesome”
$45

auctionV2.input.startingBid

Signed/autographed hardcover copy of “ADHD is Awesome” by Penn and Kim Holderness, plus a variety of sensory games
#29 Dude Dad Basket item
#29 Dude Dad Basket item
#29 Dude Dad Basket
$100

auctionV2.input.startingBid

Dude Dad Basket - Diaper bag (includes cooler pack, wet/dry pouch, removable changing pad), Dad Flannel shirt, Ball cap, Beanies (Mom AND Dad), Mugs (Mama bear and Dad Camp), Mama bear shirt, Dad Joke book signed by Taylor Calmus www.dudedad.com
#30 Disney Lorcana item
#30 Disney Lorcana item
#30 Disney Lorcana item
#30 Disney Lorcana
$30

auctionV2.input.startingBid

Disney Lorcana “Rise of the Floodborn” Trading Card Game: 2 Starter Packs, 2 80-card Deck Boxes and 2 65 Card Sleeve Packs
#31 Ramen and Pho Splurge item
#31 Ramen and Pho Splurge item
#31 Ramen and Pho Splurge
$15

auctionV2.input.startingBid

Snapdragon 12 bowl Noodle Variety pack
#32 Steak Date! 1 item
#32 Steak Date! 1 item
#32 Steak Date! 1
$25

auctionV2.input.startingBid

Texas Roadhouse dinner for 2 (up to $40) Voucher with peanuts and seasoning mix
#33 Steak Date! 2 item
#33 Steak Date! 2 item
#33 Steak Date! 2
$25

auctionV2.input.startingBid

Texas Roadhouse dinner for 2 (up to $40) Voucher with peanuts and seasoning mix
#34 Steak Date! 3 item
#34 Steak Date! 3 item
#34 Steak Date! 3
$25

auctionV2.input.startingBid

Texas Roadhouse dinner for 2 (up to $40) Voucher with peanuts and seasoning mix
#35 Handmade cross-stitched Christ picture item
#35 Handmade cross-stitched Christ picture
$40

auctionV2.input.startingBid

Handmade cross-stitched Christ picture
#36 Fun for Four! item
#36 Fun for Four! item
#36 Fun for Four! item
#36 Fun for Four!
$40

auctionV2.input.startingBid

4 ticket passes to Tracy Aviary, plus 4 meals at Zao Asian Cafe.
#37 Jump and Have Lunch item
#37 Jump and Have Lunch item
#37 Jump and Have Lunch item
#37 Jump and Have Lunch
$50

auctionV2.input.startingBid

4 tickets to Get Air, good for a two hour session, along with $25 MO' BETTAH'S gift card.
#38 Let's Cook! item
#38 Let's Cook! item
#38 Let's Cook!
$50

auctionV2.input.startingBid

2 gift cards for a cooking class at Harmon's grocery store
#39 Theater Lovers item
#39 Theater Lovers item
#39 Theater Lovers item
#39 Theater Lovers
$70

auctionV2.input.startingBid

Two tickets at TUACAHN CENTER FOR ARTS, good for either Disney's "The Little Mermaid", "The Wizard of Oz", or "Newsies" plus a $25 gift card to Olive Garden
#41 Dinner and a Play item
#41 Dinner and a Play item
#41 Dinner and a Play item
#41 Dinner and a Play
$45

auctionV2.input.startingBid

Two certificates to a show at CenterPoint Theatre along with a $25 gift card to Ti Amo Wood Fire Pizza in Bountiful
#42 Barbecue and a Play. item
#42 Barbecue and a Play. item
#42 Barbecue and a Play. item
#42 Barbecue and a Play.
$65

auctionV2.input.startingBid

Two certificates to a show at CenterPoint Theatre plus a $50 gift card to R&R BBQ Value $130
#43 Brunch item
#43 Brunch item
#43 Brunch
$25

auctionV2.input.startingBid

$50 gift card to Marmalade Brunch House in Salt Lake City
#44 Night at Nielsen's 1 item
#44 Night at Nielsen's 1 item
#44 Night at Nielsen's 1
$13

auctionV2.input.startingBid

Two corn dogs and fry meals, complete with two regular concretes at Nielsen's Frozen Custard
#45 Night at Nielsen's 2 item
#45 Night at Nielsen's 2 item
#45 Night at Nielsen's 2
$15

auctionV2.input.startingBid

Two Diner Burger or Garden Fresh cheeseburger fry meals complete with two regular concretes at Nielsen's Frozen Custard
#46 Night at Nielsen's 3 item
#46 Night at Nielsen's 3 item
#46 Night at Nielsen's 3
$13

auctionV2.input.startingBid

Two corn dogs and fry meals, complete with two regular concretes at Nielsen's Frozen Custard
#47 Night at Nielsen's 4 item
#47 Night at Nielsen's 4 item
#47 Night at Nielsen's 4
$15

auctionV2.input.startingBid

Two Diner Burger or Garden Fresh cheeseburger fry meals complete with two regular concretes at Nielsen's Frozen Custard
#48 Jumping and Zao item
#48 Jumping and Zao item
#48 Jumping and Zao item
#48 Jumping and Zao
$55

auctionV2.input.startingBid

4 tickets to Fly High, good for 1 hours of jumping, plus 4 gift cards to Zao Asian Cafe
#49 Jumping and BBQ item
#49 Jumping and BBQ item
#49 Jumping and BBQ item
#49 Jumping and BBQ
$55

auctionV2.input.startingBid

4 tickets to Fly High, good for 1 hours of jumping, plus a $40 gift card to Smokin' Bones BBQ
#51 Organic Snack Attack item
#51 Organic Snack Attack item
#51 Organic Snack Attack
$15

auctionV2.input.startingBid

Big box of organic granola bars, large bag of Love corn, three solely organic fruit gummies, three organic individual love corns, one box I've layered fruit bars, two solely fruit jerky
#52 Hygiene Hype 1 item
#52 Hygiene Hype 1 item
#52 Hygiene Hype 1
$30

auctionV2.input.startingBid

Two men's GOAT haircuts gift cards and a men's body scrub and wash.
#53 Hygiene Hype 2 item
#53 Hygiene Hype 2 item
#53 Hygiene Hype 2
$45

auctionV2.input.startingBid

Three men's GOAT haircuts gift cards and a men's 3-in-one body wash.
#54 Fit and Fun 1 item
#54 Fit and Fun 1 item
#54 Fit and Fun 1
$25

auctionV2.input.startingBid

Salt Lake Running Company $50 gift card and organic snacks
#55 Fit and Fun 2 item
#55 Fit and Fun 2 item
#55 Fit and Fun 2
$30

auctionV2.input.startingBid

Salt Lake Running Company $50 gift card and organic snacks
#56 Nails and Lotion Package item
#56 Nails and Lotion Package item
#56 Nails and Lotion Package
$30

auctionV2.input.startingBid

$50 M. VINCE Nail Spa gift card, body lotion and mug.
#57 Lunch Out and To-go item
#57 Lunch Out and To-go item
#57 Lunch Out and To-go
$15

auctionV2.input.startingBid

$25 Annie's Cafe gift card and a lunch tote.
#58 Time To Relax item
#58 Time To Relax item
#58 Time To Relax item
#58 Time To Relax
$60

auctionV2.input.startingBid

A 40 minute facial at the Face Foundrie, handmade pottery tray by Muddy Buddies in Bountiful, plus 3-pack of decorative flameless wick candles.
#59 Natural Drink Package item
#59 Natural Drink Package item
#59 Natural Drink Package
$20

auctionV2.input.startingBid

Bobelo steel insulated bottle plus natural carbonated drink packs, and a wood mug.
#60 Party at Fly High item
#60 Party at Fly High item
#60 Party at Fly High item
#60 Party at Fly High
$50

auctionV2.input.startingBid

8 Fly High 1-hour passes and a large Papa Murphy's pizza voucher.
#61 Dinner with a Side of Bowling item
#61 Dinner with a Side of Bowling item
#61 Dinner with a Side of Bowling item
#61 Dinner with a Side of Bowling
$36

auctionV2.input.startingBid

$25 in Chili's gift cards, plus 8 Davis Lanes one-game bowling passes.
#63 Playtime and Pastries 2 item
#63 Playtime and Pastries 2 item
#63 Playtime and Pastries 2 item
#63 Playtime and Pastries 2
$30

auctionV2.input.startingBid

6 Fly High 1-hour passes and a 'BOGO' Big Bite Breads coupon.
#64 Playtime and Pastries 3 item
#64 Playtime and Pastries 3 item
#64 Playtime and Pastries 3 item
#64 Playtime and Pastries 3
$30

auctionV2.input.startingBid

6 Fly High 1-hour passes and a 'BOGO' Big Bite Breads coupon.
#65 Family Game Night 1 item
#65 Family Game Night 1 item
#65 Family Game Night 1 item
#65 Family Game Night 1
$25

auctionV2.input.startingBid

Family Game night! Quizamid game, Mazescape game, and 4 Single FC Toppers at Nielsen's Custard.
#66 Family Game Night 2 item
#66 Family Game Night 2 item
#66 Family Game Night 2 item
#66 Family Game Night 2
$30

auctionV2.input.startingBid

Family game/dinner night: Mazescape game, Quizamid game, plus a $50 Fat Fish gift card
#67 Power and Tools item
#67 Power and Tools item
#67 Power and Tools item
#67 Power and Tools
$30

auctionV2.input.startingBid

Nebo 12000 mAh power bank, Craftsman series tool set, and a LED flashlight.
#68 Boondocks and Chick-fil-A Outing item
#68 Boondocks and Chick-fil-A Outing item
#68 Boondocks and Chick-fil-A Outing item
#68 Boondocks and Chick-fil-A Outing
$65

auctionV2.input.startingBid

6 Boondocks Tickets for golf or laser tag and 6 Chick-Fil-A meal passes
#69 Fat Fish and Ramen item
#69 Fat Fish and Ramen item
#69 Fat Fish and Ramen
$25

auctionV2.input.startingBid

$50 Fat Fish Gift cards and Ramen Bowl
#70 Barebones Living Basket item
#70 Barebones Living Basket item
#70 Barebones Living Basket item
#70 Barebones Living Basket
$200

auctionV2.input.startingBid

Barebones Living Lanterns and Flashlights One Barebones railroad lantern - Vintage White Two Barebones beacon lanterns - Slate Gray, Vintage White Three barebones vintage flashlights - Olive Drab, Vintage White, Gunmetal
#71 Sinclair Swagger item
#71 Sinclair Swagger item
#71 Sinclair Swagger
$25

auctionV2.input.startingBid

Sinclair backpack and swag collection - stuffed dinosaur and leather portfolio
#72 Outdoor Fun item
#72 Outdoor Fun item
#72 Outdoor Fun item
#72 Outdoor Fun
$40

auctionV2.input.startingBid

Solo Stove Mesa Tabletop Fire Pit, Blanket and hand warmers
#73 Milwaukee M12 Drill Set 1 item
#73 Milwaukee M12 Drill Set 1 item
#73 Milwaukee M12 Drill Set 1 item
#73 Milwaukee M12 Drill Set 1
$100

auctionV2.input.startingBid

Milwaukee M12 Drill Set
#74 Milwaukee M12 Drill Set 2 item
#74 Milwaukee M12 Drill Set 2 item
#74 Milwaukee M12 Drill Set 2 item
#74 Milwaukee M12 Drill Set 2
$100

auctionV2.input.startingBid

Milwaukee M12 Drill Set
#75 Solo Stove Bonfire 2.0 item
#75 Solo Stove Bonfire 2.0 item
#75 Solo Stove Bonfire 2.0 item
#75 Solo Stove Bonfire 2.0
$125

auctionV2.input.startingBid

Solo Stove Bonfire 2.0 Stainless Fire Pit
#76 Day at the Zoo item
#76 Day at the Zoo item
#76 Day at the Zoo item
#76 Day at the Zoo
$45

auctionV2.input.startingBid

4 Hogle Zoo Passes; 2 Panda Express "Buy One Get One Entree" Gift cards; Lunch cooler Bag with water bottle and ice pack
#77 Annual Family Pass to the Red Butte Garden item
#77 Annual Family Pass to the Red Butte Garden item
#77 Annual Family Pass to the Red Butte Garden item
#77 Annual Family Pass to the Red Butte Garden
$55

auctionV2.input.startingBid

University Of Utah Red Butte Garden Family/Friend Annual Pass for 2 adults and 6 children; 4 Panda Express "Buy one Get one Entree" Gift cards; Lunch bag with 2 water bottles and ice pack
#78 Comfy Campers item
#78 Comfy Campers item
#78 Comfy Campers item
#78 Comfy Campers
$70

auctionV2.input.startingBid

2 GCI Kickback Rocker Camping Chairs, Blankets, Hand warmers and flashlights
#79 Igloo Trailmate Cooler item
#79 Igloo Trailmate Cooler item
#79 Igloo Trailmate Cooler item
#79 Igloo Trailmate Cooler
$80

auctionV2.input.startingBid

Igloo Trailmate Cooler, along with Bass Pro 12- piece enamel table piece set, two 40 oz insulated drink cups
#80 Spa Day at Home 1 item
#80 Spa Day at Home 1 item
#80 Spa Day at Home 1
$20

auctionV2.input.startingBid

Large Battery-operated Candles, Brushes, Bath and Body Works Lotions and Body Wash
#81 Cino de Mayo Celebration Pack item
#81 Cino de Mayo Celebration Pack item
#81 Cino de Mayo Celebration Pack
$15

auctionV2.input.startingBid

Taco tray, Tortilla Warmer, Fajita Mix and Tongs
#82 Spa Day at Home 2 item
#82 Spa Day at Home 2 item
#82 Spa Day at Home 2
$45

auctionV2.input.startingBid

Candles, brushes, lotion, shower gel, 2 plush navy blue towels
#83 Eric Dowdle Framed Disney Prints item
#83 Eric Dowdle Framed Disney Prints item
#83 Eric Dowdle Framed Disney Prints item
#83 Eric Dowdle Framed Disney Prints
$70

auctionV2.input.startingBid

Jiminy Cricket Tells All/Figaro Watching Geppetto and Pinocchio Retails at $77 Each These original illustrations, created by Eric Dowdle (Disney Dowdle), were painted in watercolor and digitally captured for precise reproduction. Disney officially licenses them and includes the Dowdle Folk Art emblem. Framed and matted with superb quality, this presentation adds a touch of grace to any room - nursery, bedroom, or living room. Get one or order the whole collection for a beautiful display of sentimental storytelling. Framed Paper Print Image Size: 8" x 8" Framed Size: 15" x 15" x .75" Certificate of Authenticity
#84 Pink flower power bedspread item
#84 Pink flower power bedspread
$30

auctionV2.input.startingBid

Perfect bedspread for the little princess or teen in your life it fits a queen size bed.
#85 At Home Game Night item
#85 At Home Game Night item
#85 At Home Game Night item
#85 At Home Game Night
$15

auctionV2.input.startingBid

Quizamid, Two Maze Escape games, and Popcorn
#86 Ready to Travel item
#86 Ready to Travel item
#86 Ready to Travel
$30

auctionV2.input.startingBid

Get ready to explore the world with the help of a universe travel adapter, a luggage scale, Fossil toiletry hanging travel kit organizer with three travel size bottles, 2pk shoe travel bag and a Thread carry-on bag
#87 Celebrate Summer item
#87 Celebrate Summer item
#87 Celebrate Summer
$37

auctionV2.input.startingBid

Pool Rings, bubbles, water balloons frisbee... you name it and there's something for everyone in this bundle of fun.
#88 Jump, Jump, Jump for a group of 8! item
#88 Jump, Jump, Jump for a group of 8! item
#88 Jump, Jump, Jump for a group of 8!
$50

auctionV2.input.startingBid

8 Fly High Adventure Parks (trampoline park) 1 hr passes
#89 Let's Learn Martial Arts item
#89 Let's Learn Martial Arts item
#89 Let's Learn Martial Arts
$40

auctionV2.input.startingBid

Championship Martial Art 1-month membership gift card and karate belt.
#90 Cross E Ranch item
#90 Cross E Ranch item
#90 Cross E Ranch
$40

auctionV2.input.startingBid

Four tickets to Cross E Ranch Spring Festival. April 10 - May 10, 2025
#91 Safety item
#91 Safety
$50

auctionV2.input.startingBid

2 VIPERTEK stun guns, pepper spray, flash light and other safety gear.
#92 Adventure Awaits item
#92 Adventure Awaits item
#92 Adventure Awaits item
#92 Adventure Awaits
$25

auctionV2.input.startingBid

Cabelas Folding knife, Craftsmen rachet, sling shot, flashlight, and $15 gift card to Heber Hatchets.
#93 Donnybrook Provisions Solo Kit item
#93 Donnybrook Provisions Solo Kit item
#93 Donnybrook Provisions Solo Kit
$35

auctionV2.input.startingBid

The bag is 6" x 8.5" x 4.5" and set up with tear-away hook & loop for rapid deployment. If you're looking for a truly advanced bleed control individual first aid kit (IFAK), this IS the kit you need. Essential, well-thought-out, high-quality, outstanding price, and free of filler items. 1 - Mil-Spec CAT Tourniquet - Reinforced Aluminum Windlass Rod, 37.5" 1 - 6" Israeli Bandage - Shrink Wrap and Vacuum Sealed, Sterile 2 - Kaolin Clotting Hemostatic Combat Gauze - 3” x 40”, Sterile, Vacuum Sealed 1 - Bleed Stop - 15 g, Powder Pack 1 - 4-Hole Vented Chest Seal - Quick Tabs 1 - 4" x 4" Gel Burn Bandage, Sterile 2 - Abdominal Pad - 5" x 9", Sterile 2 - Hemostatic Woven Gauze Rolls with Wound Pad - 4” x 49”, Sterile 2 - Woven Gauze Pads - 4" x 4", Sterile 1 - Triangular Bandage - 38” x 38” x 94", Safety Pins 1- Roll of Co-Band - Black, 2” x 180" 1- Roll of Med Tape - 1” x 12' 4 - Triple Antibiotic Ointment - .9 g, Sterile Foil Packs 2- Saturated Iodine Swabs - Sterile 1 - Booboo/Blister Kit - Assorted Sterile Waterproof Hydrocolloid Gel Bandages 2 - Splinter Out - Sterile Splinter Extractor1 - X-Large Emergency Blanket - 82” x 64" 2 - Nitrile Gloves - Thick, 8 mil, Orange Grippers 1 - Trauma Shears - 7”, With Clip 1 - Ranger Band - #941 - Microfiber Cloth - Blue, 12" x 12" 1 - M.A.R.C.H. Card & TCCC Booklet - Treatment Priority List & Lifesaving Skills 1 - Permanent Marker - Mini with Clip Ring
#94 Donnybrook Provisions Solo Kit #2 item
#94 Donnybrook Provisions Solo Kit #2 item
#94 Donnybrook Provisions Solo Kit #2
$35

auctionV2.input.startingBid

The bag is 6" x 8.5" x 4.5" and set up with tear-away hook & loop for rapid deployment. If you're looking for a truly advanced bleed control individual first aid kit (IFAK), this IS the kit you need. Essential, well-thought-out, high-quality, outstanding price, and free of filler items. 1 - Mil-Spec CAT Tourniquet - Reinforced Aluminum Windlass Rod, 37.5" 1 - 6" Israeli Bandage - Shrink Wrap and Vacuum Sealed, Sterile 2 - Kaolin Clotting Hemostatic Combat Gauze - 3” x 40”, Sterile, Vacuum Sealed 1 - Bleed Stop - 15 g, Powder Pack 1 - 4-Hole Vented Chest Seal - Quick Tabs 1 - 4" x 4" Gel Burn Bandage, Sterile 2 - Abdominal Pad - 5" x 9", Sterile 2 - Hemostatic Woven Gauze Rolls with Wound Pad - 4” x 49”, Sterile 2 - Woven Gauze Pads - 4" x 4", Sterile 1 - Triangular Bandage - 38” x 38” x 94", Safety Pins 1- Roll of Co-Band - Black, 2” x 180" 1- Roll of Med Tape - 1” x 12' 4 - Triple Antibiotic Ointment - .9 g, Sterile Foil Packs 2- Saturated Iodine Swabs - Sterile 1 - Booboo/Blister Kit - Assorted Sterile Waterproof Hydrocolloid Gel Bandages 2 - Splinter Out - Sterile Splinter Extractor1 - X-Large Emergency Blanket - 82” x 64" 2 - Nitrile Gloves - Thick, 8 mil, Orange Grippers 1 - Trauma Shears - 7”, With Clip 1 - Ranger Band - #941 - Microfiber Cloth - Blue, 12" x 12" 1 - M.A.R.C.H. Card & TCCC Booklet - Treatment Priority List & Lifesaving Skills 1 - Permanent Marker - Mini with Clip Ring
#95 Arau Baby Natural Baby Products item
#95 Arau Baby Natural Baby Products item
#95 Arau Baby Natural Baby Products
$15

auctionV2.input.startingBid

Baby Laundry Soap, Foam Bottle Wash, Foam Body Soap, Puku-Chan Baby Plush Natural with No Synthetic of Artificial Ingredients. 100% USDA Bio-Based Certification. Great Smell. No irritation.
#96 Happy Elephant Natural Laundry and Dish Products item
#96 Happy Elephant Natural Laundry and Dish Products item
#96 Happy Elephant Natural Laundry and Dish Products
$20

auctionV2.input.startingBid

Laundry Detergent, Fabric Softener, Laundry Detergent Sheets, Dish Soap Happy Elephant is the next generation in detergents. A brand created by combining the newest technology in bio-fermentation with the sustainable procurement of raw materials, defending the environment and human rights in Borneo. Protecting the future of water and living things. That is Happy Elephant.
#97 Lakanto Sugar-Free Baking Products item
#97 Lakanto Sugar-Free Baking Products item
#97 Lakanto Sugar-Free Baking Products
$50

auctionV2.input.startingBid

Classic and Golden Erythritol/Monk Fruit Sweetener; Classic and Golden Allulose/Monk Fruit Sweetener; Brown and Baking Erythritol/Monk Fruit Sweetener; Sugar-Free Chocolate, Mini Chocolate, and Milk Chocolate Chips; Chocolate and Vanilla Cake Mix
#98 Lakanto Sugar-Free Breakfast Products item
#98 Lakanto Sugar-Free Breakfast Products item
#98 Lakanto Sugar-Free Breakfast Products
$40

auctionV2.input.startingBid

Lakanto Monk Fruit Sweetened Pancake and Waffle Mix; Maple, Cinnamon Maple, and Strawberry Syrups; Granolas, Muffin Mixes; Carmel Drops; Chocolate Flavored Sunflower Spread, Peanut Butter Powder.