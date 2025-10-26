MID-FLORIDA POP WARNER FOOTBALL CONFERENCE, INC.

APOPKA SE REGION CHEER COMPETITION FEES

$1,400

No expiration

Apopka Blue Darters Jr Varsity

Show Cheer Level 1 Jr Varsity Medium

300 team fee

150 commuter fee

Apopka Blue Darters Jr Varsity

Level 1 Jr Varsity Medium

175 second routine

 Apopka Blue Darters Mitey Mite

Mitey Mite Core YCADA Core Cheer

300 team fee

150 commuter fee

Apopka Blue Darters Mitey Mite

Level 1 Mitey Mite Medium

175 second routine

Apopka Blue Darters Tiny Mite

Tiny Mite Core YCADA Core Cheer

300 team fee

150 commuter fee


NOTE over payment of 300.00 for MF Competition

