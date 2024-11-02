eventClosed

Sea Of Hope Ministries's "Ripples of Change" Silent Auction

Buyers will be able to pick up their items at the close of the "Ripples of Change" Gala. See you there!

Love Never Fails Wall Decor item
$15

A simple and elegant wall sign with the uplifting message "Love never fails" in timeless design. Perfect for adding warmth and inspiration to any space. Measures 37x13 inches, making it a noticeable yet tasteful addition to your home or office decor! Value: $39.99
The Gathering Place wall decor item
$20

A 48.5X14.5 wall decor piece featuring the phrase "The Gathering Place: Good Food, Good Friends, Good Times," perfect for adding warmth and charm to any space. Value: $49.99
I am my beloved's wall decor item
$25

A 47.25x15.75 wall decor piece feature the phrase" I am my beloved's and my beloved is mine". A beautiful expression of love and unity, originating from the Song of Songs in the Bible and has been embraced in various cultures as a declaration of mutual belonging and commitment. Value: $59.99
Peacock fan style dangle drop earrings vintage beaded clutch item
Peacock fan style dangle drop earrings vintage beaded clutch
$30

Indulge in a touch of timeless elegance with this stunning peacock-inspired evening set, featuring a beautifully crafted pair of peacock fan-style dangle drop earrings and a vintage beaded sequin clutch. The earrings boast intricate fan-shaped designs, adorned with shimmering crystals and metallic accents, cascading in graceful drops that capture the essence of a peacock's plume. Paired with the vintage beaded clutch, which dazzles with a vibrant array of sequins and beads in rich emerald and gold tones. Perfect for any formal occasion or special evening, this luxurious ensemble will leave a lasting impression and elevate your style to new heights. Value: $65
Ocean Resin Charcuterie Board with Cheese Knife Set item
Ocean Resin Charcuterie Board with Cheese Knife Set
$40

Stunning ocean-inspired resin charcuterie board (11.5 in x 11.5 in) paired with a sleek high-quality knife set. Comes with Acacia wood cheese knife set with a magnetic stand. Handcrafted with vibrant blue and turquoise hues, this unique piece is perfect for serving or display. Value: $75
Sonicare Toothbrush & Opalescence In-Home Whitening Kit item
Sonicare Toothbrush & Opalescence In-Home Whitening Kit
$50

Transform your oral care routine with the Sonicare Toothbrush paired with an in-home whitening kit for a complete smile makeover. The Sonicare toothbrush delivers superior cleaning with its advanced sonic technology, ensuring a deep clean that removes plaque and improves gum health. Featuring multiple setting, it's customizable for all your brushing needs. Value: $250
2 Dozen Custom Printed Logo Sugar Cookies item
2 Dozen Custom Printed Logo Sugar Cookies
$75

Sweeten up any event with two dozen custom-printed logo sugar cookies! These delicious, melt-in-your-mouth treats are carefully decorated with your logo, making them the perfect personalized addition to any gathering. Whether for corporate events, parties, or giveaways, these cookies will impress guests with both their taste and unique design. [email protected] Value: $132
$150 Gift Card to Be Whole item
$150 Gift Card to Be Whole
$75

Enjoy $150 towards any service at BE WHOLE Wellness! Choose from a variety of rejuvenating treatments, including detoxification, IV therapy, infrared sauna, medical weight loss, facials, light therapy, chemical peels, Botox and more! The perfect opportunity to refresh, renew and focus on your wellness! https://www.bewholewellnesscenter.com/ Value: $150
Luxe Hydrafacial item
Luxe Hydrafacial
$100

The best skin of your life!! This treatment delivers instant and long lasting results that you can see and feel. A deep cleanse that offers multiple steps. Steps include: Cleanse + Peel, Extract, Custom Mask + Hydrate, Fuse, Protect & LED (includes an upgraded peel and added booster custom to what your skin needs) DFW-Skin Studio (Located inside Old World Salons) 2125 W Southlake Blvd. #345, STE. 107 Southlake, Tx 76092 (817) 583-0660 [email protected] dfwskinstudio.com Value: $199
TOPGOLF $200 Gift Card item
TOPGOLF $200 Gift Card
$100

Fun for everyone! Enjoy a day of golf, delicious food, and great company with a $200 gift card to TopGolf! Whether you’re an experience golfer or a first-timer, Topgolf offers a fun and interactive experience with climate-controlled bays, music, and a variety of games for all skill levels. Value: $200
Consuela Women's Steely Everyday Tote item
Consuela Women's Steely Everyday Tote
$100

Meet the Consuela Women's Steely Everyday Tote, a beacon of bold style in world of indistinct purses and wallets. Boasts the brand's slimmest tote design, standing out with an air of understated elegance. The Everyday Tote ensures easy access to your essentials, making it a practical choice for your daily needs. Lightweight and comfortable for extended carry, offering you a blend of fashion and comfort that's hard to come by. Comes with long, comfortable straps for versatile carrying options that cater to your lifestyle. Exuding unparalleled Western quality and unique style, the Consuela Women's Steely Everyday Tote isn't just a purse; it's a statement. Assert your personality and embrace the luxury of practicality with this stand-out tote. Value: $225
Texas A&M-themed Gift Basket item
Texas A&M-themed Gift Basket
$120

This Texas A&M-themed gift basket is a must-have for any Aggie fan! It includes a variety of goodies like: A&M Socks, A&M Coasters, A&M 3D emblem, A&M 2-piece Tumbler set, A&M Pegasus Throw (60x70), A&M Frosty Sherpa Blanket and an Aggieland Texas Wreath! This carefully curated collection of goodies is a fantastic for all Texas A&M enthusiasts! Value: $228
Unique Custom Designed Easter Wreath item
Unique Custom Designed Easter Wreath
$125

This one-of-a-kind Easter wreath is a beautiful, custom-designed masterpieces that blends vibrant spring colors with a unique artistic touch. Perfect for brightening any home or door, this wreath adds a personal and festive charm to your Easter celebrations. Krazi Kute Wreaths https://www.etsy.com/shop/KraziKuteWreaths Value: $300
Discovery Flight #1 item
Discovery Flight #1
$150

Take to the skies and experience the thrill of flight with a 45-minute discovery flight! Whether you've always dreamed of flying or simply want to see the world from a new perspective, this adventure is perfect for anyone looking to explore aviation. Must be scheduled in advance; weather conditions may affect availability. https://www.aboveitallaviation.com/ Value: $259
Discovery Flight #2 item
Discovery Flight #2
$150

Take to the skies and experience the thrill of flight with a 45-minute discovery flight! Whether you've always dreamed of flying or simply want to see the world from a new perspective, this adventure is perfect for anyone looking to explore aviation. Must be scheduled in advance; weather conditions may affect availability. https://www.aboveitallaviation.com/ Value: $259
Lululemon Gift Basket item
Lululemon Gift Basket
$200

The Lululemon basket is the perfect set for an active lifestyle. It includes a high-quality yoga mat, a quilted grid tote bag for stylish storage, a yoga mat towel with grip for added comfort, a sleek water bottle to keep you hydrated, a Coop It Up Matt Strap for easy carrying, and the versatile Everywhere Belt Bag for hands-free convenience. Everything you need for yoga and beyond! Value: $390
10K Bold Cross Outline Pendant item
10K Bold Cross Outline Pendant
$200

This stunning 10K Gold Bold Cross Outline Pendantis a timeless piece that exudes elegance and strength. Crafted in solid 10K gold, the pendant features a bold, eye-catching cross design with a clean, modern outline. The pendant hangs beautifully on an 18-inch chain, adjustable to 16-inches for a customizable fit. Perfect for daily wear or special occasions, this piece adds a touch of luxury and faith to any outfit! Value: $399
Amanda Watts Hand Painted Watercolor St. Lucia Pitons item
Amanda Watts Hand Painted Watercolor St. Lucia Pitons
$200

This hand-painted watercolor beautifully captures the serene beauty of the St. Lucia Pitons with vibrant colors and delicate brushstrokes that bring the Caribbean landscape to life. A unique and elegant addition to any space. Value: $400
Half-day all-inclusive novice track day at MotorSports Ranch item
Half-day all-inclusive novice track day at MotorSports Ranch
$300

Experience the thrill of a high-performance driving with a half-day, all-inclusive track day at MotorSports Ranch Cresson. This exclusive package includes the use of a 539 Driving Academy track prep car, ensuring you're ready for a fast-paced adventure. You'll receive both on-track and off-track professional instruction and coaching, with video and data acquisition to analyze your performance and refine your skills. A racing suit and helmet rental are included for safety and comfort, making this an unforgettable experience for any motorsports enthusiast. Perfect for drivers of all levels! https://www.539drivingacademy.com/ Value: $1,000 If auction winner chooses to use their own car, 539 Driving Academy will provide a full-day of coaching and instruction at no additional cost.
2 Texas Rangers Opening Day Tickets (with Parking Pass) item
2 Texas Rangers Opening Day Tickets (with Parking Pass)
$500

Two exclusive Texas Rangers Opening Day tickets, plus a convenient parking pass for easy access to the game! Don't miss out on this opportunity to experience the excitement of the season's first pitch! Value: $1,450 Generously donated by Naomi Jones from Jones&Jones Realty Group | Who you HIRE Matters! JONESDFW.COM https://linktr.ee/JonesAndJonesRealtyGroup?utm_source=qr_code Value:
4 Night stay in St. Lucia at Belle La Maye Bed and Breakfast item
4 Night stay in St. Lucia at Belle La Maye Bed and Breakfast
$600

Enjoy a four-night stay at Belle La Maye Bed and Breakfast, nestled in Anse Le Raye, St. Lucia. The Tranquil getaway offers you the perfect blend of relaxation and adventure. Enjoy breathtaking views, cozy accommodations, and warm hospitality as you unwind on this beautiful Caribbean island. Your stay includes complimentary taxi service to and from the airport for easy, stress-free travel. Airfare is not included. Value: $1,200

