A blue sailboat with three stars sails across a white background, with the Rotary Club of Seabrook logo in the upper left corner and the text "SET SAIL WITH PURPOSE BECOME A COMMUNITY CHAMPION" below it.
Seabrook Rotary Club

Offered by

Seabrook Rotary Club

About this shop

Seabrook Rotary Community Champions

Commodore Level
$25,000

Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website

Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts

Social Media Recognition Monthly

Social Media Spotlight

Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (30)

August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (20)

Men Who Cook Event VIP Entry (10 Tickets)

Company Ad/Listing Gala Programs (Inside Cover)


0
Admiral Leval
$15,000

Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website

Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts

Social Media Recognition Bi-Monthly

Social Media Spotlight

Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (20)

August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (15)

Men Who Cook Event VIP Entry (8 Tickets)

Company Ad/Listing Gala Programs (Full Cover)


0
Captain Level
$10,000

Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website

Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts

Social Media Recognition Quarterly

Social Media Spotlight

Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (15)

August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (10)

Men Who Cook Event VIP Entry (6 Tickets)

Company Ad/Listing Gala Programs (1/2 Page)


0
Lieutenant
$5,000

Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website

Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts

Social Media Recognition Annually

Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (10)

August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (5)

Men Who Cook Event VIP Entry (4 Tickets)

Company Ad/Listing Gala Programs (1/4 Page)


0
Ensign Level
$2,500

Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts

Social Media Recognition Annually

Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (5)

August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (2)

Men Who Cook Event VIP Entry (2 Tickets)

Company Ad/Listing Gala Programs (Company Listed)


0
Clothes for Kids Sponsor
$250

Sponsor a child for our annual Clothes for Kids event. All proceeds go towards new clothing and items for students in need.

Logo on Clothes for Kids shirts.

0
Add a donation for Seabrook Rotary Club

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!