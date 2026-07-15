Seabrook Rotary Community Champions

About this shop
Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website
Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts
Social Media Recognition Monthly
Social Media Spotlight
Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (30)
August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (20)
Men Who Cook Event VIP Entry (10 Tickets)
Company Ad/Listing Gala Programs (Inside Cover)
Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website
Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts
Social Media Recognition Bi-Monthly
Social Media Spotlight
Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (20)
August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (15)
Men Who Cook Event VIP Entry (8 Tickets)
Company Ad/Listing Gala Programs (Full Cover)
Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website
Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts
Social Media Recognition Quarterly
Social Media Spotlight
Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (15)
August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (10)
Men Who Cook Event VIP Entry (6 Tickets)
Company Ad/Listing Gala Programs (1/2 Page)
Clickable Logo & QR Code on Seabrook Rotary Website
Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts
Social Media Recognition Annually
Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (10)
August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (5)
Men Who Cook Event VIP Entry (4 Tickets)
Company Ad/Listing Gala Programs (1/4 Page)
Company On-Site Event Signage & Clothes for Kids Shirts
Social Media Recognition Annually
Annual Winter Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (5)
August Back to School Clothes for Kids Shopper Volunteer Opportunities (2)
Men Who Cook Event VIP Entry (2 Tickets)
Company Ad/Listing Gala Programs (Company Listed)
Sponsor a child for our annual Clothes for Kids event. All proceeds go towards new clothing and items for students in need.
Logo on Clothes for Kids shirts.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!