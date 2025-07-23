Seagrove Art Cooperative - Artwork Sales I

Karoline Adler - Beach Path item
Karoline Adler - Beach Path
$426.50

Watercolor 

10x13


Doug C Axmann - ‘Octopus’s Garden’ item
Doug C Axmann - ‘Octopus’s Garden’
$479.81

Acrylic 

24x24


Michael Butler - ‘At Higbee Beach’ item
Michael Butler - ‘At Higbee Beach’
$186.59

Watercolor 

10.25x10.25


Michael Butler - ‘December Afternoon at Congress Hall’ item
Michael Butler - ‘December Afternoon at Congress Hall’
$239.91

Oil

10x10

Michael Butler ‘Winter Flip on the Delaware Bay’ item
Michael Butler ‘Winter Flip on the Delaware Bay’
$159.94

Watercolor 

5.75x8


Karen Calastri - ‘Sunset Sanctuary’ item
Karen Calastri - ‘Sunset Sanctuary’
$879.66

Oil 

18x24


Helen Klymer - ‘Slack Tide’ item
Helen Klymer - ‘Slack Tide’
$319.88

Acrylic 

40x16


Helen Klymer - ‘Twin Fin’ item
Helen Klymer - ‘Twin Fin’
$319.88

Acrylic 

40x16


Lydia Congiu - ‘Field of Trees’ item
Lydia Congiu - ‘Field of Trees’
$373.19

Mixed Media  

12x18


Lydia Congiu - ‘Meditating Under The Maple Tree’ item
Lydia Congiu - ‘Meditating Under The Maple Tree’
$351.86

Mixed Media  

18x12


Lydia Congiu - ‘Tree Serenity’ item
Lydia Congiu - ‘Tree Serenity’
$351.86

Mixed Media  

18x12


Linda Crane - ‘Jersey Shore Marsh’ item
Linda Crane - ‘Jersey Shore Marsh’
$746.38

Pastel 

12x24


Debbie Crawford - ‘Holly and Chickadee’ item
Debbie Crawford - ‘Holly and Chickadee’
$693.06

Watercolor 

12x10


Debbie Crawford - ‘Magnolia Grandiflora Seedpod’ item
Debbie Crawford - ‘Magnolia Grandiflora Seedpod’
$693.06

Watercolor

14x11

Debbie Crawford - ‘Wren and Willow’ item
Debbie Crawford - ‘Wren and Willow’
$1,012.94

Watercolor 

11x14


Carri Dege - ‘A Royal Jelly’ item
Carri Dege - ‘A Royal Jelly’
$745.31

Mixed Media  

20x16


Danny Dennison - ‘#9’ item
Danny Dennison - ‘#9’
$234.58

Mixed Media 

15x10


Danny Dennison - ‘Public Works’ item
Danny Dennison - ‘Public Works’
$213.25

Mixed Media 

15x11


Morgan Dummitt - ‘Triton’ item
Morgan Dummitt - ‘Triton’
$4,691.50

Sculpture 

25x8x7


Geralyn Ernst - ‘Border Lines’ item
Geralyn Ernst - ‘Border Lines’
$122.62

Watercolor 

7.5x9.5


Geralyn Ernst - ‘Soft Opening’ item
Geralyn Ernst - ‘Soft Opening’
$101.29

Watercolor 

7.5x7.5


Geralyn Ernst - ‘The Sunflowers’ item
Geralyn Ernst - ‘The Sunflowers’
$239.91

Watercolor 

10.5x13.5


Tim Faherty - ‘Opti’ item
Tim Faherty - ‘Opti’
$239.91

Acrylic 

8x8


Betty Fernandez - ‘Lunch’ item
Betty Fernandez - ‘Lunch’
$373.19

Oil 

10x10


Betty Fernandez - ‘White Peonies’ item
Betty Fernandez - ‘White Peonies’
$479.81

Oil 

14x11


Reilly Fitzpatrick - ‘Transformation’ item
Reilly Fitzpatrick - ‘Transformation’
$79.97

Pen & Ink 

10x8


Reilly Fitzpatrick - ‘Lone Man’ item
Reilly Fitzpatrick - ‘Lone Man’
$79.97

Pen & Ink 

10x8

Reilly Fitzpatrick - ‘Connected’ item
Reilly Fitzpatrick - ‘Connected’
$79.97

Pen & Ink 

10x8

Reilly Fitzpatrick - ‘A Different Look’ item
Reilly Fitzpatrick - ‘A Different Look’
$79.97

Pen & Ink 

10x8

Reilly Fitzpatrick - ‘The Line Tree’ item
Reilly Fitzpatrick - ‘The Line Tree’
$79.97

Pen & Ink 

10x8

Janet Gabriel - ‘Oyster Catcher’ item
Janet Gabriel - ‘Oyster Catcher’
$346.53

Pastel 

24x10


Sidney Gary - ‘Family Vibrations’ item
Sidney Gary - ‘Family Vibrations’
$191.93

Acrylic 

22x18


Sidney Gary - ‘Run Away Slave’ item
Sidney Gary - ‘Run Away Slave’
$853

Acrylic 

25x17


Tara Eve Good ‘Just Miss’ item
Tara Eve Good ‘Just Miss’
$426.50

Mixed Media 

6x12


Robin A Jess ‘Cape May Dune Flora - Bayberry’ item
Robin A Jess ‘Cape May Dune Flora - Bayberry’
$959.63

Watercolor 

13x11


Judy Juan - ‘Beach Ave at Night’ item
Judy Juan - ‘Beach Ave at Night’
$1,172.88

Oil 

18x24


Judy Juan - Warm Light in a Cold Night Cape May Presbyterian item
Judy Juan - Warm Light in a Cold Night Cape May Presbyterian
$613.09

Oil  

16x12


Sandra Koberlein - ‘Focus, Breathe, Pause’ item
Sandra Koberlein - ‘Focus, Breathe, Pause’
$906.31

Encaustic 

13x13


Sandra Koberlein - ‘Underwater The World Is Silenced’ item
Sandra Koberlein - ‘Underwater The World Is Silenced’
$426.50

Encaustic 

22x10


Walter Kuemmerle - ‘Quiet Sails’ item
Walter Kuemmerle - ‘Quiet Sails’
$319.88

Watercolor 

14x11


Dorothy Kulisek - ‘Fudgy Wudgy Ice Cream Box’ item
Dorothy Kulisek - ‘Fudgy Wudgy Ice Cream Box’
$479.81

Pastel  

8x8


Dorothy Kulisek - The Chateau Bleu Motel item
Dorothy Kulisek - The Chateau Bleu Motel
$479.81

Pastel

7x9.5

Dorothy Kulisek - The Hell Hole item
Dorothy Kulisek - The Hell Hole
$479.81

Pastel

7x9.5

Cynthia Leff - 'Dunes at Daybreak' item
Cynthia Leff - 'Dunes at Daybreak'
$133.28

Acrylic

14x11

Mary Lippincott - ‘Snowy Owl’ item
Mary Lippincott - ‘Snowy Owl’
$426.50

Pastel  

8x10


Marion Lotka - ‘A l’abordage’ item
Marion Lotka - ‘A l’abordage’
$453.16

Mixed Media 

36x36


Marion Lotka - ‘East of the Sun’ item
Marion Lotka - ‘East of the Sun’
$319.88

Acrylic 

22x28


Marion Lotka - ‘Three Little Birds’ item
Marion Lotka - ‘Three Little Birds’
$453.16

Acrylic 

30x40


Joe Milligan - ‘Shorebreak’ item
Joe Milligan - ‘Shorebreak’
$1,599.38

Watercolor 

12x21.5


Joe Milligan - ‘There is a Reason’ item
Joe Milligan - ‘There is a Reason’
$1,492.75

Watercolor 

13.5x19.5


