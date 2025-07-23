Seagrove Art Cooperative - Artwork Sales I

Watercolor
10x13
Acrylic
24x24
Watercolor
10.25x10.25
Oil
10x10
Watercolor
5.75x8
Oil
18x24
Acrylic
40x16
Acrylic
40x16
Mixed Media
12x18
Mixed Media
18x12
Mixed Media
18x12
Pastel
12x24
Watercolor
12x10
Watercolor
14x11
Watercolor
11x14
Mixed Media
20x16
Mixed Media
15x10
Mixed Media
15x11
Sculpture
25x8x7
Watercolor
7.5x9.5
Watercolor
7.5x7.5
Watercolor
10.5x13.5
Acrylic
8x8
Oil
10x10
Oil
14x11
Pen & Ink
10x8
Pen & Ink
10x8
Pen & Ink
10x8
Pen & Ink
10x8
Pen & Ink
10x8
Pastel
24x10
Acrylic
22x18
Acrylic
25x17
Mixed Media
6x12
Watercolor
13x11
Oil
18x24
Oil
16x12
Encaustic
13x13
Encaustic
22x10
Watercolor
14x11
Pastel
8x8
Pastel
7x9.5
Pastel
7x9.5
Acrylic
14x11
Pastel
8x10
Mixed Media
36x36
Acrylic
22x28
Acrylic
30x40
Watercolor
12x21.5
Watercolor
13.5x19.5
common:zeffyTipDisclaimerTicketing