A sandy dune landscape with tall grasses in the foreground leads to a calm ocean and sky in the background, advertising the "Seagrove Art Cooperative" and an event titled "Art Here and Now."
Cape May Point Science Center

Offered by

Cape May Point Science Center

About this shop

Seagrove Art Cooperative's Art Here and Now Art (F -L)

Early Morning Ride - Betty Fernandez
$954.29

Artwork 236

Oil 12 x 24 (14 x 26) $895

0
Nice, France - Alison Briggs Finkelstein
$266.56

Artwork 307

Watercolor 10.5 x 13.5 (17 x 21) $250

0
Confluence - Sean Friel
$1,172.88

Artwork 353

Oil 18 x 30 (20 x 32) $1,100

0
Racks - Sean Friel
$426.50

Artwork 354

Oil 9 x 12 (11 x 14) $400

0
Matt's Landing - Janet Gabriel
$399.84

Artwork 337

Pastel 14 x 11 (16 x 15) $375

0
Family Reunion - Sidney Gary
$191.93

Artwork 331

Acrylic 14 x 11 (16 x 13) $180

0
Gifted Love - Sidney Gary
$127.95

Artwork 333

Acrylic 20 x 16 (21 x 17) $120

0
Sunburst - Elissa C Goldberg
$421.17

Artwork 26

Pastel 10 x 8 (13 x 11) $395

0
Old friends - J. Grass
$3,198.75

Artwork 43

Acrylic 22 x 28 (24 x 30) $3,000

0
Garden Bounty - Shirley Hawthorne
$373.19

Artwork 156

Acrylic 24 x 24 $350

0
Wildflower Radiance - Shirley Hawthorne
$453.16

Artwork 155

Oil 12 x 18 (19 x 25) $425

0
Eva Street by the Shawmont Swale - Elizabeth Heller
$959.63

Artwork 259

Oil 18 x 36 (19.5 x 37.5)

0
Lower Fountain Street- After the Flood - Elizabeth Heller
$959.63

Artwork 257

Oil 20 x 30 (21.5 x 31.5)

0
On The Edge - Rae Jaffe
$1,066.25

Artwork 196

Oil 20 x 30 (21 x 31)

0
Ancient Horseshoe Crabs - Robin A Jess
$133.28

Artwork 220

Watercolor 5 x 7 (8 x 10)

0
New Jersey's Whelk - Robin A Jess
$133.28

Artwork 221

Watercolor 5 x 7 (8 x 10) $125

0
Fueling before Flight - Sue Klosterman
$741.04

Artwork 182

Watercolor 12 x 9 (18.5 x 15) $695

0
Nest of New Beginnings - Dawn Kohansky
$399.84

Artwork 244

Acrylic 8 x 10 (11 x 14) $375

0
Yellow House of Gentle Healing - Dawn Kohansky
$399.84

Artwork 242

Acrylic 8 x 10 (11 x 14) $375

0
Cape May Beach People 2 - Dorothy McMonagle Kulisek
$479.81

Artwork 82

Watercolor 8 x 10 (12 x 14) $450

0
Add a donation for Cape May Point Science Center

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!