Seagrove Art Cooperative's Art Here and Now Art (F -L)

About this shop
Artwork 236
Oil 12 x 24 (14 x 26) $895
Artwork 307
Watercolor 10.5 x 13.5 (17 x 21) $250
Artwork 353
Oil 18 x 30 (20 x 32) $1,100
Artwork 354
Oil 9 x 12 (11 x 14) $400
Artwork 337
Pastel 14 x 11 (16 x 15) $375
Artwork 331
Acrylic 14 x 11 (16 x 13) $180
Artwork 333
Acrylic 20 x 16 (21 x 17) $120
Artwork 26
Pastel 10 x 8 (13 x 11) $395
Artwork 43
Acrylic 22 x 28 (24 x 30) $3,000
Artwork 156
Acrylic 24 x 24 $350
Artwork 155
Oil 12 x 18 (19 x 25) $425
Artwork 259
Oil 18 x 36 (19.5 x 37.5)
Artwork 257
Oil 20 x 30 (21.5 x 31.5)
Artwork 196
Oil 20 x 30 (21 x 31)
Artwork 220
Watercolor 5 x 7 (8 x 10)
Artwork 221
Watercolor 5 x 7 (8 x 10) $125
Artwork 182
Watercolor 12 x 9 (18.5 x 15) $695
Artwork 244
Acrylic 8 x 10 (11 x 14) $375
Artwork 242
Acrylic 8 x 10 (11 x 14) $375
Artwork 82
Watercolor 8 x 10 (12 x 14) $450
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!