SEAJekyll

Offered by

SEAJekyll

About the memberships

SEAJekyll's Memberships

SHELL SEEKER (STUDENT) Membership
$35

Valid for one year

SHELL SEEKER (STUDENT) - $35/year

  • Member e-newsletter
  • 10% discount on event tickets
  • Tax-deductible contribution
SEA GLASS INDIVIDUAL MEMBERSHIP
$75

Valid for one year

SEA GLASS MEMBERSHIP - $75/year Individual membership

  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities
  • 10% discount on event tickets
  • Tax-deductible contribution
DRIFTWOOD DUO MEMBERSHIP FOR TWO ADULTS
$125

Valid for one year

DRIFTWOOD DUO MEMBERSHIP - $125/year For two adults

  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities
  • 10% discount on event tickets
  • Tax-deductible contribution
ISLAND TIDE FAMILY MEMBERSHIP
$175

Valid for one year

ISLAND TIDE FAMILY MEMBERSHIP - $175/year For two adults and all children under 18

  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities
  • 10% discount on event tickets
  • Tax-deductible contribution
PALMETTO PATRON - INDIVIDUAL FOUNDING MEMBER
$300

Valid for one year

PALMETTO PATRON - $300/year per individual

  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 10% discount on event tickets
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Founding Palmetto Patron recognition
  • Tax-deductible contribution
SEAJEKYLL FOUNDER'S CIRCLE - 2 ADULTS FOUNDING MEMBERS
$500

Valid for one year

SEAJEKYLL FOUNDER'S CIRCLE - $500/year For two adults

  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 15% discount on event tickets
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Special front-section seating for performing events
  • Invitation to annual members' reception
  • Founding Founder's Circle recognition
  • Tax-deductible contribution
BUSINESS/ CORPORATE - SEAJEKYLL PARTNER OF THE ARTS
$300

Valid for one year

SEAJEKYLL PARTNER OF THE ARTS - $300/year

  • Recognition on website
  • 10% discount on event tickets
  • Tax-deductible contribution
BUSINESS/CORPORATE - SEAJEKYLL STEWARD OF THE ARTS
$500

Valid for one year

SEAJEKYLL STEWARD OF THE ARTS - $500/year

  • Recognition on website
  • Member e-newsletter
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 15% discount on event tickets
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Invitation to annual members' reception
  • Tax-deductible contribution
BUSINESS/CORPORATE - SEAJEKYLL BENEFACTOR OF THE ARTS
$1,000

Valid for one year

SEAJEKYLL BENEFACTOR OF THE ARTS - $1,000/year

  • Recognition on website and at events
  • Member e-newsletter recognition
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 20% discount on event tickets
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Special front-section seating for performing events
  • Invitation to annual members' reception
  • Tax-deductible contribution
BUSINESS/CORPORATE - SEAJEKYLL CONSERVATOR OF THE ARTS
$2,500

Valid for one year

SEAJEKYLL CONSERVATOR OF THE ARTS - $2,500/year

  • Significant Recognition on website and at events
  • Member e-newsletter recognition
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 20% discount on event tickets
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Special front-section seating for performing events
  • Invitation to annual members' reception
  • Tax-deductible contribution
BUSINESS/CORPORATE - SEAJEKYLL VISIONARY OF THE ARTS
$5,000

Valid for one year

SEAJEKYLL VISIONARY OF THE ARTS - $5,000+/year

  • Prominent recognition on website and at events
  • Member e-newsletter recognition
  • Advance ticket purchase opportunities (48-hour priority window)
  • 25% discount on event tickets
  • Named program or exhibition opportunity
  • Private artist receptions
  • Exclusive book signings and author events
  • Special front-section seating for performing events
  • Invitation to annual members' reception
  • Tax-deductible contribution
Add a donation for SEAJekyll

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!