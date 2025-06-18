eventClosed

Second Chance Ranch Rescue Silent Auction

449 Joe English Rd, New Boston, NH 03070, USA

Simulator Golf from Tour Golf and Grill item
Simulator Golf from Tour Golf and Grill
$50

$120 value. Donated by Tour Golf and Grill in Portsmouth NH www.tourportsmouth.com/

$100 Gift Card to Capital Grill item
$100 Gift Card to Capital Grill
$50

$100 value. Donated by The Capital Grill Salem NH www.thecapitalgrille.com

$100 Gift Card to Bedford Village Inn item
$100 Gift Card to Bedford Village Inn
$50

$100 value. Donated by Bedford Village Inn www.bedfordvillageinn.com

Gift Basket from Pure Barre item
Gift Basket from Pure Barre
$150

$450 value. Donated by Pure Barre Bedford NH www.purebarre.com/location/bedford-nh

Dewalt Electric Drill\ Driver with Bag item
Dewalt Electric Drill\ Driver with Bag
$40

$100 value. Donated by Lowes in Amherst NH www.lowes.com/store/NH-Amherst/2526

Firepit and Lanterns item
Firepit and Lanterns
$75

$200 value. Donated by Home Depot Amherst NH www.homedepot.com/l/South-Merrimack/NH/Merrimack/03054/3486?emt_lcpq2

Gift Cards to AG Paint Ball item
Gift Cards to AG Paint Ball
$100

$400 value. (10) $40 gift cards Donated by AG Paint Ball in Weare NH. www.agpaintball.com www.facebook.com/AGPaintball

$300 Gift Card to Dog Standard item
$300 Gift Card to Dog Standard
$75

$300 value. Donated by Dog Standard Photography www.dogstandardphoto.com

Facial Gift Card to Casa Bella Salon item
Facial Gift Card to Casa Bella Salon
$50

$100 value. Donated by Casa Bella Salon in Amherst NH www.cbsalonandspa.com

Gift Basket from The Cozy Tea Cart item
Gift Basket from The Cozy Tea Cart
$50

$200 Value Basket (includes $50 gift card!) . Donated by The Cozy Tea Cart in Brookline NH. www.thecozyteacart.com

Gift Basket from Starbucks item
Gift Basket from Starbucks
$50

$120 value. Donated by Starbucks in Milford NH.

6 months membership to American Fitness item
6 months membership to American Fitness
$50

$169 Value. Donated by American Fitness Center in Nashua NH. www.americanfitnesscenternh.com

$300 Gift Card to Lynne Duval Photography item
$300 Gift Card to Lynne Duval Photography
$150

$300 value. Donated by Lynne Duval Photography LLC www.lynneduvalphotography.com/

$150 Gift Card Blue Sky Powerwashing item
$150 Gift Card Blue Sky Powerwashing
$50

$150 value. Donated by Blue Sky Power Washing www.blueskypowerwashing.com

Gift Basket and Gift Card from Back in Harmony item
Gift Basket and Gift Card from Back in Harmony
$50

$125 Value. Donated by Back in Harmony Bodyworks www.backinharmonybodyworks.com

"A Slice of Heaven" by Lisa Aulbach item
"A Slice of Heaven" by Lisa Aulbach
$100

$250 value. "A Slice of Heaven" framed painting by local Brookline artist, Lisa Aulbach. [email protected] Donated by Lisa Aulbach

Life is Good Gift Bag item
Life is Good Gift Bag
$50

$150 value Life is Good Swag Bag ! Tee shirt, water bottle, hat, etc.

2 Adirondack Chairs item
2 Adirondack Chairs
$250

$600 Value . Donated by Seasonal Specialty Stores Amherst NH www.seasonalstores.com

$300 Gift Card to Total Grill Cleaning item
$300 Gift Card to Total Grill Cleaning
$100

$300 value. Donated by Total Grill Cleaning , your go-to experts for all things grill cleaning and maintenance! www.totalgrillcleaning.net

Jewelry from Twice as Nice Consignment item
Jewelry from Twice as Nice Consignment
$15

$25 value. Donated by Twice as Nice Consignment www.facebook.com/p/Twice-as-Nice-Consignment-100047533515396

