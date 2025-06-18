Second Chance Ranch Rescue Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
$200 value. Donated by Home Depot Amherst NH www.homedepot.com/l/South-Merrimack/NH/Merrimack/03054/3486?emt_lcpq2
auctionV2.input.startingBid
$400 value. (10) $40 gift cards Donated by AG Paint Ball in Weare NH. www.agpaintball.com www.facebook.com/AGPaintball
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
$200 Value Basket (includes $50 gift card!) . Donated by The Cozy Tea Cart in Brookline NH. www.thecozyteacart.com
auctionV2.input.startingBid
$120 value. Donated by Starbucks in Milford NH.
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
$250 value. "A Slice of Heaven" framed painting by local Brookline artist, Lisa Aulbach. [email protected] Donated by Lisa Aulbach
auctionV2.input.startingBid
$150 value Life is Good Swag Bag ! Tee shirt, water bottle, hat, etc.
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
$300 value. Donated by Total Grill Cleaning , your go-to experts for all things grill cleaning and maintenance! www.totalgrillcleaning.net
auctionV2.input.startingBid
$25 value. Donated by Twice as Nice Consignment www.facebook.com/p/Twice-as-Nice-Consignment-100047533515396
common:zeffyTipDisclaimerTicketing