"Second Chance" - Used HSC Swag Sale

01. Logo+Vision Tote Bag - Plaid 15"x15" [Good Condition]
$8

Compared to $27+ brand new.

02. Embroidered Logo Champion Backpack [Great Condition]
$20

Compared to $50+ brand new.

03. Navy Blue HSC Logo Leggings - XS [Great Condition]
$15

Compared to $40+ brand new.

04. HSC Skater Skirt - XL [Mint Condition]
$15

Compared to $36+ brand new.

05. Embroidered Logo Men's Polo - L [Mint Condition]
$15

Compared to $29+ brand new.

06. Logo V-Neck Tee - XS [Great Condition]
$6

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2020 Casual Costume).

07. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - XS [Great Condition] item
07. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - XS [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

08. 90th Anniv.+Reaching Stars UnisexT - S [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Limited Edition.

09. Harmony2 Unisex Tee - S [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Limited Edition (HSC/Space City Sound Collab Concert).

10. Logo V-Neck Tee - S [Great Condition]
$6

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2019 Casual Costume).

11. 3/4 Sleeve Unisex Tee - M [Fair Condition]
$3

Compared to $25+ brand new.

12. Logo Crew Neck Tee - M [Great Condition]
$6

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2019 Casual Costume).

13. Logo Crew Neck Tee - M [Good Condition]
$5

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2018 Casual Costume).

14. Logo Unisex Tee - M [Great Condition]
$6

Compared to $22+ brand new.

15. Logo Unisex Tee - M [Great Condition]
$5

Compared to $20+ brand new.

16. 3/4 Sleeve Unisex Tee - M [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

17. 3/4 Sleeve Unisex Tee - L [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

18. Logo Unisex Tee - L [Great Condition]
$6

Compared to $22+ brand new.

19. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - L [Good Condition]
$5

Compared to $25+ brand new. Runs large.

20. 90th Anniv.+Reaching Stars UnisexT - L [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Limited Edition.

21. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - L [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

22. 3/4 Sleeve Unisex Tee - L [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

23. Logo Unisex Tee - XL [Good Condition]
$5

Compared to $22+ brand new.

24. Reaching Stars+90th Anniv. UnisexT -XL [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Limited Edition.

25. Logo Crew Neck Tee - XL [Great Condition]
$6

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2019 Casual Costume).

26. Logo Unisex Tee - XL [Great Condition]
$6

Compared to $22+ brand new.

27. Logo Unisex Tee - XL [Great Condition]
$6

Compared to $22+ brand new.

28. "HSC Cardio" Unisex Tee - XL [Great Condition]
$6

Compared to $22+ brand new.

29. Embroidered Logo Men's Polo - XL [Great Condition]
$12

Compared to $29+ brand new.

30. Logo Crew Neck Tee - XL [Great Condition]
$6

Compared to $20+ brand new. Limited Edition (2021 Casual Costume).

31. Embroidered Logo Men's Polo - XL [Great Condition]
$12

Compared to $29+ brand new.

32. Logo Unisex Tee - XL [Good Condition]
$5

Compared to $22+ brand new.

33. Embroidered Logo Men's Polo - XL [Great Condition]
$12

Compared to $29+ brand new.

34. Logo Unisex Tee - 2XL [Great Condition]
$7

Compared to $24+ brand new.

35. "HSC Cardio" Unisex Tee - 2XL [Great Condition]
$7

Compared to $24+ brand new.

36. 3/4 Sleeve Unisex Tee - 2XL [Great Condition]
$9

Compared to $27+ brand new.

37. Logo Fleece-Lined Hoodie L [Good Condition]
$15

Compared to $36+ brand new.

38. Logo Black Tank Top - M [Fair Condition]
$1

Compared to $25+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

39. Logo Black Heather Tank Top - M [Fair Condition]
$1

Compared to $25+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

40. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - M [Fair Condition]
$1

Compared to $25+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

41. Vision Unisex Tee - L [Fair Condition]
$1

Compared to $24+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

42. Vision Unisex Tee - L [Fair Condition]
$1

Compared to $24+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

43. Logo Unisex Long-Sleeve Tee - L [Fair Condition]
$2

Compared to $26+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

44. Logo Unisex Tee - L [Fair Condition]
$1

Compared to $24+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

45. Logo Unisex Tee - XL [Fair Condition]
$1

Compared to $24+ brand new.
*CANNOT be used for performances.*

46. Logo Athletic Shorts - M [Great Condition]
$10

Compared to $37+ brand new.

47. Logo Athletic Long Shorts - L [Great Condition]
$10

Compared to $37+ brand new.

48. Embroidered Logo Hoodie - M [Great Condition]
$15

Compared to $36+ brand new.

49. Logo Zip-up Hoodie - M [Great Condition]
$15

Compared to $36+ brand new.

50. "Penguin" 3/4 Sleeve Unisex Tee - M [Fair Condition]
$2

Compared to $25+ brand new. Runs large.

51. 3/4 Sleeve Unisex Tee - L [Great Condition]
$8

Compared to $25+ brand new. Runs large.

52. Athletic Shoes - Women 7.5 [Great Condition]
$27

Only worn a couple of times. Compared to $59+ brand new. Fit Women size 7.5 - 8.

53. Light-up Baseball Cap [Mint Condition]
$12

Black baseball cap with HSC logo (applied by hand!). Edge of the bill can light up in red in three patterns, powdered by button batteries.

