SEG Foundation's Holiday Silent Auction

Utah Hockey Club Team Signed Puck Set
$200

Starting bid

The Inaugural Puck set from the Utah Hockey Club. Includes signed pucks from players, Coach Tourigny, and a warm up pucks from the first two home games in Utah Hockey history! Comes with the exclusive black case and a Certificate of Authenticity. Autographs included are displayed in the photo.
Utah Jazz Team Signed Snowboard
$200

Starting bid

Own a unique piece of Jazz history. This Whitespace Team Signed Snowboard features autographs from the 2024-2025 Utah Jazz team. Comes with Certificate of Authenticity!
Penalty Box Experience vs Anaheim Ducks (3/12/25)
$175

Starting bid

Package includes: Watching Warm Ups from the away penalty box, 4 Lower Bowl Tickets, One (1) Parking Pass, Hospitality access to the Toyota Club, One (1) Warm Up Puck from the game. Please note: winner of this item can not wear opposing team gear during experience.
Benchwarmer Experience vs San Jose Sharks (1/10/2025)
$175

Starting bid

Package Includes: Watch Warmups from the home bench, 2 Toyota Club Tickets, Hospitality, one (1) Parking Pass, and one (1) Warm Up Puck from the game. Please note: winner of this item can not wear opposing team gear during experience.
Lauri Markkanen Signed Jersey & Photo
$100

Starting bid

Lauri Markkanen signed jersey and photo that comes with a Certificate of Authenticity!
Utah Hockey Club Team Signed Stick
$125

Starting bid

This team signed stick is one of a kind! A team signed stick from the Inaugural Season of the Utah Hockey Club. Bid now for a chance to own history! Comes with Certificate of Authenticity
Jordan Clarkson Signed Jersey & Photo
$100

Starting bid

Jordan Clarkson signed jersey and photo that comes with a Certificate of Authenticity!
Karel Vejmelka Signed Puck
$40

Starting bid

Signed Karel "Veggie" Vejmelka puck, comes with the Inaugural Season puck case and Certificate of Authenticity.
Utah Hockey Club Power Play Signed Puck Set
$100

Starting bid

Own the signed pucks from the first ever Utah Hockey Club Power Play Unit. This unique set includes signed pucks from Clayton Keller, Logan Cooley, Nick Schmaltz, Dylan Guenther, and Mikhail Sergachev. Comes with Certificate of Authenticity.
4 Tickets & Lauri Signed Shoes vs Portland (4/9/25)
$200

Starting bid

Package Includes: Lauri Markkanen signed shoes, 4 Lower Bowl Tickets, Parking Pass, Hospitality Access to the Toyota Club, Early access to warmups
Benchwarmer Experience vs Minnesota Wild (2/27/2025)
$175

Starting bid

Package Includes: Watch Warmups from the home bench, 2 Lower Bowl Tickets, Hospitality access to the Toyota Club, One (1) Parking Pass, One (1) Warm Up Puck from the game. Please note: winner of this item can not wear opposing team gear during experience.
Mikhail Sergachev Game Used Signed Stick
$125

Starting bid

Signed game used stick from Mikhail Sergachev! This item will come with a Certificate of Authenticity.
Lauri Markkanen Signed Shoes
$75

Starting bid

Nike basketball shoes signed by Lauri Markkanen! Comes with Certificate of Authenticity!
Clayton Keller Signed Stick
$75

Starting bid

Signed Clayton Keller Utah Hockey Club stick. This wooden full sized stick will come with a Certificate of Authenticity!
4 Club Tickets & Warm Up Puck vs Winnipeg Jets (1/20/25)
$175

Starting bid

Package Includes: 4 Toyota Club Tickets, One (1) Parking Pass, Hospitality, One (1) Warm Up Puck from the game
Utah Jazz Team Signed Ball
$100

Starting bid

Signed by the entire 2024-2025 Utah Jazz team! Item will come with a Certificate of Authenticity.
2 Tickets vs Indiana Pacers (2/3/25)
$175

Starting bid

Package Includes: 2 Lower Bowl Tickets, Parking Pass, Hospitality access to the Toyota Club, Early access to warmups
Official Inaugural Game Warm Up Puck
$25

Starting bid

Warm Up Puck from the first ever game in Utah Hockey Club history!
Logan Cooley Signed Stick
$75

Starting bid

Signed Logan Cooley stick! This wooden full sized stick will come with a Certificate of Authenticity!
4 Club Seats vs Detroit Pistons (3/3/25)
$175

Starting bid

Package Includes: 4 Toyota Club Tickets, Hospitality, One (1) Parking Pass, Early access to watch Warmups
Barrett Hayton Signed Stick
$75

Starting bid

Signed Barrett Hayton stick! This wooden full sized stick will come with a Certificate of Authenticity!
Walker Kessler Signed Jersey & Photo
$100

Starting bid

Walker Kessler signed jersey and photo that comes with a Certificate of Authenticity!
Walker Kessler Signed Shoes
$75

Starting bid

Adidas basketball shoes signed by Walker Kessler. These size 16 shoes will come with a Certificate of Authenticity
The Finnish Package
$125

Starting bid

Items included are a signed Lauri Markkanen jersey and signed pucks from Matias Maccelli, Olli Maatta, and Juuso Valimaki! Comes with a Certificate of Authenticity.
Liam O'Brien Signed Stick
$75

Starting bid

Signed Liam "Spicy Tuna" O'Brien stick! This wooden full sized stick will come with a Certificate of Authenticity!
Collin Sexton Signed Jersey & Photo
$100

Starting bid

Collin Sexton signed jersey and photo that comes with a Certificate of Authenticity!
2 Club Seats vs Minnesota Timberwolves (1/30/25)
$125

Starting bid

Package Includes: 2 Toyota Club Tickets, One (1) Parking Pass, Hospitality, Early access to warmups
John Collins Signed Shoes
$75

Starting bid

Adidas basketball shoes signed by John Collins. These size 15 shoes will come with a Certificate of Authenticity.
Keyonte George Signed Shoes
$75

Starting bid

Nike basketball shoes signed by Keyonte George. These size 12 shoes will come with a Certificate of Authenticity.
Keyonte George Signed Jersey & Photo
$100

Starting bid

Keyonte George signed jersey and photo that comes with a Certificate of Authenticity
2 Tickets to Justin Timberlake
$100

Starting bid

2 lower bowl tickets to see Justin Timberlake on January 25 at the Delta Center.
2 Tickets to Kelsea Ballerini
$100

Starting bid

2 lower bowl tickets to the Kelsea Ballerini concert on March 29 at the Delta Center.
Utah Jazz Golf Swag
$40

Starting bid

Package includes: 2 dozen Jazz Titleist Pro VI balls, 4 packs of Jazz tees, and two Nike Jazz golf hats.
Utah Jazz Swag Bag
$25

Starting bid

Utah Jazz Swag bag includes: Signed Lauri Markkanen photo, 2 hats, 2 belt bags, a beanie, STANCE Jazz socks, Thread Wallet, Jazz Stanley, and bag.

