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About this event

Séminaire Shemesh (23 au 24 Janvier 2026)

UNE PLACE
$20

Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.

DEUX PLACES
$35

Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.

OFFRANDE DE GABAON
$500

Ce ticket est un autel qui attire la visitation de Dieu. Salomon a bâti un autel et Dieu l'a automatiquement visite la même nuit.

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