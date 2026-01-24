Séminaire Shemesh (23 au 24 Janvier 2026)

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About this event
Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.
Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.
Ce ticket est un autel qui attire la visitation de Dieu. Salomon a bâti un autel et Dieu l'a automatiquement visite la même nuit.
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