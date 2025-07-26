Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

Séminaire Shemesh (25 au 26 Juillet 2025)

UNE PLACE
$20

Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.

DEUX PLACES
$35

Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.

TROIS PLACES
$55

Ce ticket propose la connexion pour TROIS personnes.

INTENTION SPECIALE
$77

Ce ticket pour une intention spéciale que nous présentons lors de ce séminaire. Chaque rencontre son onction, par cette offrande, nous connectons notre intention spéciale a l'onction du séminaire.

