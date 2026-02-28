Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

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About this event

Séminaire Shemesh (27 au 28 Février 2026)

SHEMESH 1e PLACE
$20

Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.

SHEMESH 2 PLACES
$35

Ce ticket valide la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.

SHEMESH FAVEUR
$111

Ce ticket pour dire merci au Père, au Fils et au Saint Esprit pour le miracle qui arrive dans notre vie. Lorsque tu prends ce ticket formule une demande miraculeuse au nom de Jésus.

SHEMESH SOUTIEN
$50

Ticket d'offrande de soutien pour CVN

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