Séminaire Shemesh (27 au 28 Juin 2025)

Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.
MAXI
$35
Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.
AUTEL
$111
Ce ticket est une connexion aux grâces du Séminaire Shemesh. En plus de ta participation, tu désires te connecter à l'onction de ce séminaire. Ce ticket t'introduit dans l'intercession angélique du séminaire en te connectant directement à l'AUTEL du SEMINAIRE SHEMESH.
