Séminaire Shemesh (27 au 28 Juin 2025)

Ce ticket est une connexion aux grâces du Séminaire Shemesh. En plus de ta participation, tu désires te connecter à l'onction de ce séminaire. Ce ticket t'introduit dans l'intercession angélique du séminaire en te connectant directement à l'AUTEL du SEMINAIRE SHEMESH.

Ce ticket est une connexion aux grâces du Séminaire Shemesh. En plus de ta participation, tu désires te connecter à l'onction de ce séminaire. Ce ticket t'introduit dans l'intercession angélique du séminaire en te connectant directement à l'AUTEL du SEMINAIRE SHEMESH.

seeMoreDetailsMobile