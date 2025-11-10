Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

Hosted by

Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

About this event

Séminaire Shemesh (19 au 20 Decembre 2025)

UNE PLACE
$20

Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.

DEUX PLACES
$35

Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.

MALACHIE
$333

Malachie 3,10 Mettez moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.

Ce ticket met Dieu à l'épreuve.
Tu testes ta foi, en prenant ce ticket et en formulant une prière de foi.
Met Dieu à l'épreuve
Met ta foi à l'épreuve
Teste ton Dieu ...
Acte de foi

Add a donation for Living Christ A NJ NONPROPFT CORPORATION

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!