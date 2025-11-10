Séminaire Shemesh (19 au 20 Decembre 2025)

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About this event
Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.
Ce ticket propose la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.
Malachie 3,10 Mettez moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Ce ticket met Dieu à l'épreuve.
Tu testes ta foi, en prenant ce ticket et en formulant une prière de foi.
Met Dieu à l'épreuve
Met ta foi à l'épreuve
Teste ton Dieu ...
Acte de foi
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