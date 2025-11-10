Séminaire Shemesh (19 au 20 Decembre 2025)

Malachie 3,10 Mettez moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.



Ce ticket met Dieu à l'épreuve.

Tu testes ta foi, en prenant ce ticket et en formulant une prière de foi.

Met Dieu à l'épreuve

Met ta foi à l'épreuve

Teste ton Dieu ...

Acte de foi