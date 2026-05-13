Séminaire SHEMESH (29 au 30 Mai 2026)

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Ce ticket valide UNE place pour UNE personne sur les 2 jours de séminaire.
Ce ticket valide la connexion pour DEUX personnes. Généralement pour celui qui aimerait inviter une personne au séminaire. Les 2 connexions feront 35 dollars, soit 15 dollars pour l'invite.
J'allume le FEU du SAINT ESPRIT sur MOI par cette offrande
Elie a fait descendre le FEU sur l'offrande
Voici mon offrande afin que le FEU descende
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