SEMIQUINCENTENNIAL DOINS @ HAT CREEK CAMPGROUND OLD STATION, CA 96071

About this event
SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)
SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)
SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)
Purchase your Rigged Raffle Tickets in advance of the event. You won’t have to worry about finding out who and where you got your tickets.
Purchase your raffle tickets for a chance to win a 10-ounce silver bar. You can pay $10 in advance or $20 at the door.
We greatly appreciate your donation. Satisfactory!!!
FOR THOSE PAYING BY CHECK (MAIL-IN) OR WHO CAN’T PRE-PAY BUT WILL ATTEND AND PAY AT THE GATE, PLEASE REGISTER. THE GATE FEE IS $150 (NO SWAG).
PLEASE NOTE THAT PAY BY CHECK (MAIL-IN) REGISTRATION IS FREE. MAKE SURE YOU SELECT YOUR SHIRT SIZE. FAILURE TO SELECT YOUR SHIRT SIZE WILL NOT GUARANTEE YOU THE CORRECT SIZE YOU'LL RECEIVE.
IF YOU PRE-REGISTER TO PAY AT GATE DAY OF you’ll pay $150 (NO SWAG) at the gate upon arrival. Regardless, please select a shirt size. There’s no guarantee that shirts will be available. If shirts are available, there will be an additional cost for the event T-shirt, coin, or souvenir proclamation.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!