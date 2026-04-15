E Clampus Vitus

Hosted by

E Clampus Vitus

About this event

SEMIQUINCENTENNIAL DOINS @ HAT CREEK CAMPGROUND OLD STATION, CA 96071

Old Station

CA 96071, USA

RED SHIRT
$125
Available until Jul 12

SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)

RETREAD
$150
Available until Jul 12

SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)

PBC
$150
Available until Jul 12

SWAG INCLUDED (RAFFLE TICKET, SHIRT, COIN AND SOUVENIR PROCLAMATION)

Pre-Pay Rigged Raffle Tickets
$20

Purchase your Rigged Raffle Tickets in advance of the event. You won’t have to worry about finding out who and where you got your tickets.

10-OUNCE Silver Bar Raffle Pre-Pay
$10
Available until Jul 12

Purchase your raffle tickets for a chance to win a 10-ounce silver bar. You can pay $10 in advance or $20 at the door.

Unable to Attend but want to Donate
$5

We greatly appreciate your donation. Satisfactory!!!

PAY BY CHECK (MAIL-IN) OR PRE-REGISTER - PAYING AT THE GATE
Free

FOR THOSE PAYING BY CHECK (MAIL-IN) OR WHO CAN’T PRE-PAY BUT WILL ATTEND AND PAY AT THE GATE, PLEASE REGISTER. THE GATE FEE IS $150 (NO SWAG).


PLEASE NOTE THAT PAY BY CHECK (MAIL-IN) REGISTRATION IS FREE. MAKE SURE YOU SELECT YOUR SHIRT SIZE. FAILURE TO SELECT YOUR SHIRT SIZE WILL NOT GUARANTEE YOU THE CORRECT SIZE YOU'LL RECEIVE.


IF YOU PRE-REGISTER TO PAY AT GATE DAY OF you’ll pay $150 (NO SWAG) at the gate upon arrival. Regardless, please select a shirt size. There’s no guarantee that shirts will be available. If shirts are available, there will be an additional cost for the event T-shirt, coin, or souvenir proclamation.

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