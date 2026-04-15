SEMIQUINCENTENNIAL DOINS @ HAT CREEK CAMPGROUND OLD STATION, CA 96071

FOR THOSE PAYING BY CHECK (MAIL-IN) OR WHO CAN’T PRE-PAY BUT WILL ATTEND AND PAY AT THE GATE, PLEASE REGISTER. THE GATE FEE IS $150 (NO SWAG).





PLEASE NOTE THAT PAY BY CHECK (MAIL-IN) REGISTRATION IS FREE. MAKE SURE YOU SELECT YOUR SHIRT SIZE. FAILURE TO SELECT YOUR SHIRT SIZE WILL NOT GUARANTEE YOU THE CORRECT SIZE YOU'LL RECEIVE.





IF YOU PRE-REGISTER TO PAY AT GATE DAY OF you’ll pay $150 (NO SWAG) at the gate upon arrival. Regardless, please select a shirt size. There’s no guarantee that shirts will be available. If shirts are available, there will be an additional cost for the event T-shirt, coin, or souvenir proclamation.