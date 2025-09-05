HYRO - Hawaii Little Britches Rodeo Association

HYRO - Hawaii Little Britches Rodeo Association

Senior Division - HLBRA Rodeo Entry 2025/2026

45-3257 Hawaiʻi Belt Rd

Waimea, HI 96743, USA

Senior Girls Trail Course
$15
Senior Girl Pole Bending
$15
Senior Girl Barrel Racing
$15
Senior Girl Goat Tying
$25

$20.00 Entry Fee + $5.00 Stock Fee

Senior Girl Breakaway
$25

$20.00 Entry Fee + $5.00 Stock Fee

Senior Boy Tie Down
$25

$20.00 Entry Fee + $5.00 Stock Fee

Senior Steer Wrestling
$25

$20.00 Entry Fee + $5.00 Stock Fee

Senior Team Roping
$25

$25.00 per teammate - $20.00 entry fee $5.00 stock fee

Senior Team Ribbon Roping
$25

$25.00 per teammate - $20.00 entry fee $5.00 stock fee

Senior Bareback Riding
$300

$200 Entry Fee + $100 Stock Fee

Senior Saddle Bronc Riding
$300

$200 Entry Fee + $100 Stock Fee

Senior Bull Riding
$300

$200 Entry Fee + $100 Stock Fee

NLBRA Office Fee
$10
HLBRA Office Fee
$5
NON-MEMBERS NLBRA Only Fee
$25

This is to be paid by Non NLBRA members only. If you registered with NLBRA please do not pay this fee.

