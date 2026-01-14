Servidor 2do Congreso de San Jose

!Gracias por tu servicio al 2do Congreso de San José!





📅Fecha: Marzo 14 y 15 2026

⏰ 6:00 am

📍 Lugar: 2324 White Rd NE, Conyers, GA

🚗 Parqueadero: Disponible

Asistir con la camiseta de Pequeños y Servidores Hijos de Padre Pio y si eres consagrado(a) con el escapulario.









San José, Guardián de la Vida Interior

custodio del silencio

y de la fe obediente,

enséñanos a vivir desde lo

profundo del corazón.