Little Servants Childrens Of Padre Pio Corp

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About this event

Servidor 2do Congreso de San Jose

2324 White Rd NE

Conyers, GA 30012, USA

Donativo
$35

!Gracias por tu servicio al 2do Congreso de San José!


📅Fecha: Marzo 14 y 15 2026

⏰ 6:00 am

📍 Lugar: 2324 White Rd NE, Conyers, GA

🚗 Parqueadero: Disponible

Asistir con la camiseta de Pequeños y Servidores Hijos de Padre Pio y si eres consagrado(a)  con el escapulario. 



San José, Guardián de la Vida Interior

custodio del silencio

y de la fe obediente,

enséñanos a vivir desde lo

profundo del corazón.

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