Servidor 2do Congreso de San Jose

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About this event
!Gracias por tu servicio al 2do Congreso de San José!
📅Fecha: Marzo 14 y 15 2026
⏰ 6:00 am
📍 Lugar: 2324 White Rd NE, Conyers, GA
🚗 Parqueadero: Disponible
Asistir con la camiseta de Pequeños y Servidores Hijos de Padre Pio y si eres consagrado(a) con el escapulario.
San José, Guardián de la Vida Interior
custodio del silencio
y de la fe obediente,
enséñanos a vivir desde lo
profundo del corazón.
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