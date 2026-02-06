South End Theatre Society Inc

Offered by

South End Theatre Society Inc

About the memberships

SETS Friends of Theatre

Ensemble
$25

Valid until May 12, 2027

$25 - $49 / Name in all programs for all season productions as Ensemble supporter.

Thespian
$50

Valid until May 12, 2027

$50 - $99 / Name in all programs for all season productions as Thespian supporter.

Director
$100

Valid until May 12, 2027

$100 - $299 / Name in all programs for all season productions as Director supporter.

Producer
$300

Valid until May 12, 2027

$300 - $999/ Name in all programs for all season productions as Producer supporter.

Capital Donar
$500

Valid until May 12, 2027

$500 or more / Name in all programs for all season productions as Capital Donor supporter.

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