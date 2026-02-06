SETS Friends of Theatre

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About the memberships
Valid until May 12, 2027
$25 - $49 / Name in all programs for all season productions as Ensemble supporter.
Valid until May 12, 2027
$50 - $99 / Name in all programs for all season productions as Thespian supporter.
Valid until May 12, 2027
$100 - $299 / Name in all programs for all season productions as Director supporter.
Valid until May 12, 2027
$300 - $999/ Name in all programs for all season productions as Producer supporter.
Valid until May 12, 2027
$500 or more / Name in all programs for all season productions as Capital Donor supporter.
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