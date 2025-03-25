Portland Texas Chamber Foundation
Shake, Rattle, and Roll Bunco Night: April Session
801 Broadway Blvd
Portland, TX 78374, USA
General admission
$25
General Admission Ticket.
Score Card Sponsor
$1,000
Score Card Sponsor, Logo on Score Cards.
Shake, Rattle & Roll Sponsor
$500
Table Sponsor
$100
Company Logo on Table.
Annual Table Sponsor
$350
Table Sponsor for all Quarterly Game Nights
