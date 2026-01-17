Share The Love

ASID California Central Nevada Chapter

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ASID Member Rate (Las Vegas)
$25

Las Vegas | Area West

495 S Grand Central Pkwy Suite A-106, Las Vegas, NV 89106

February 10, 4:00 PM

ASID Non-Member Rate (Las Vegas)
$35

Las Vegas | Area West

495 S Grand Central Pkwy Suite A-106, Las Vegas, NV 89106

February 10, 4:00 PM

Student Rate (Las Vegas)
Free

Las Vegas | Area West

495 S Grand Central Pkwy Suite A-106, Las Vegas, NV 89106

February 10, 4:00 PM

ASID Member Rate (Reno/Tahoe)
$25

Reno | Timeless Interiors

6970 Longley Ln. #300, Reno, NV 89511

ASID Non-Member Rate (Reno/Tahoe)
$35

Reno | Timeless Interiors

6970 Longley Ln. #300, Reno, NV 89511

Student Rate (Reno/Tahoe)
Free

Reno | Timeless Interiors

6970 Longley Ln. #300, Reno, NV 89511

ASID Member Rate (Fresno)
$25

Fresno | Fashion Furniture

255 W El Paso Ave, Fresno, CA 93711

Non-Member Rate (Fresno)
$35

Fresno | Fashion Furniture

255 W El Paso Ave, Fresno, CA 93711

Student Rate (Fresno)
Free

Fresno | Fashion Furniture

255 W El Paso Ave, Fresno, CA 93711

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