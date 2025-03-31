eventClosed

Shepaug FFA PFA 3rd Annual Farm-to-Table Celebration & Silent Auction

001-Melissa Wilson Photography Mini Session
$100

This package includes a 30-minute photography session and a full gallery with your choice of 6 images. Option to upgrade for an additional fee. $475 value.
002-March Farm Summer Concert Series
$50

This package includes two season passes to March Farms 2025 Summer Concert Series. $200 Value.
003-Weekend for Two at the Races
$100

This package includes weekend admission at any one of Lime Rock Park’s 2025 spectator events listed here: Memorial Day Classic, Speed Tour, Historic Festival 43, and MiataCon. Up to a $342 value.
004-Air Conditioning Service
$75

Package includes air conditioning service gift certificate from Murphy Heating and Cooling and business swag. $250 value.
005-"Water Surface"
$50

This custom art piece created by artist, Denise Trach, is a 16"x20" acrylic on canvas. $150 value.
006-Mothership Bakery & Cafe Package
$25

Package includes a $50 gift card from the Mothership Bakery in Danbury, hot sauce, and company t-shirt. $75 value.
007-Six Flags New England Tickets
$50

Package two single day tickets to Six Flags New England in Massachusetts. $170 value.
008-10-YD Dumpster Rental
$100

Package includes a 2-week rental of a 10-yd dumpster with a 1-ton max. Restrictions apply: acceptable materials include construction debris, clean wood, glass/metal/plastic containers, paper/cardboard/scrap metal, and rugs. Providing service to the Greater Roxbury area. $370 value.
009-Fairy Gazebo Experience
$25

Package includes a 2-hour complementary reservation for up to 8 guests in the fairy gazebo. Table service and heater included. Wine is not included. Valid on Wednesdays and Thursdays only. $80 Value.
010-Eyebrow Shaping
$5

Package includes eyebrow shaping, using tweezers, from Pilar Beauty. Pilar DeMann has 20 years’ experience shaping brows. $30 value.
011-Bridgeport Islander Tickets
$40

Package includes a family 4-pack of general admission tickets to a Bridgeport Islanders regular season 2025-26 game at Total Mortgage Arena. $100 value.
012-Introduction to Bladesmithing for Two
$100

Package includes a $400 gift certificate for two introduction to bladesmithing classes at Dragon’s Breath Forge in Wolcott. $400 value.
013-Cow painting
$50

Package includes a one-of-a-kind cow painting on a wooden panel by artist, Cherie Thompson. $125 value.
014-Skin Deep Ink Certificate
$40

Package includes a $100 gift certificate to Skin Deep Ink which provides tattooing and piercing services. $100 value.
015-Litchfield Distillery Gift Basket
$100

Package includes a basket of Litchfield Distillery spirits and swag. $300 value.
016-Adventure Park at Discovery Museum Tickets
$50

Package includes 3 general admission tickets, good for one 3-hour climbing experience at the Adventure Park in Bridgeport. $192 value.
017-Beginner Obedience Dog Class
$75

Package includes registration for a beginner obedience class from the Diamond Creek Pet Resort & Canine Sports Center at their Goshen resort. $213 value.
018-Goat Milk Soap Gift Basket
$10

Package includes 3 bars of locally made goat milk soaps from Great Acres Farm, in Goshen. Also included, natural soap holders and loofah sponges. $45 value.
019-Science Center Tickets
$50

Package includes 4 general admission tickets to the Connecticut Science Center in Hartford. $116 value.
020-2-Night Camping Getaway
$75

Package includes a 2-night tent reservation at Hemlock Hill Camp Resort in Goshen, an ultralight 1-2 person tent, and S’mores fixings! (Tent donated by Region 12 family). $245 value.
021-Spring Hill Vineyard
$100

Package includes a 2-hour private wine tasting for 10 guests at Spring Hill Vineyard, 3 bottles of Spring Hill Vineyard wine, charcuterie board, and access to “The Perch.” $300 value.
022-oHHo Wellness Basket
$100

Package includes a variety of botanical wellness drinks, snacks, and body products. $315 value.
023-Hartford Yard Goats Tickets
$10

Package includes 4 right field porch seat tickets to a 2025 Tuesday-Thursday Hartford Yard Goats game. $40 value.
024-Scottish Fix Shortbread
$10

Package includes 3 boxes of mouthwatering shortbread cookies from Scottish Fix. $42 value.
025-Simple. Pure. Love Gift Basket
$100

Package includes holistic offerings for your body, mind, and soul. A collection of gifts, including a gift certificate, for the online boutique for mindful living and green spaces. $350 value.
026-Skin Care Basket
$100

Package includes a $200 gift certificate for skincare services at Dermatology Associates of Western Connecticut, by Crissy Dowling, esthetician. PCA Skin and Elta skin care products. $475 value.
027-Life is Sweet Shopping Totes
$10

Package includes a collection of 5 reusable shopping totes, made from organic cotton, and inspired by Jamie’s story. When life gives you lemons, make lemonade. $50 value.
028-Hannan Honey Gift Basket
$50

Package includes a beautiful gift basket filled with Hannan honey, beeswax candles, and other gourmet snacks. $100 value.
029-G.W. Tavern Gift Certificate
$50

Package includes a gift certificate to G.W. Tavern. Enjoy an evening of drinks and fine cuisine on their flagstone patio overlooking the Shepaug River. $100 value.
030-Handcrafted Entryway Planter
$200

Package includes a beautifully handcrafted entryway planter by Tyler Atencio of Last Chance Ranch Repair & Remodel. Made with locally milled white pine. Plants and soil donated by Maple Bank Farm. $750 value.
031-Dinner for Two
$20

Package includes a gift certificate to The White Horse Country Pub & Restaurant for up to $65. $65 value.
032-Turtle Dream Soaps Gift Basket
$10

Package includes 5 vegan handmade soaps, headband, and air freshener. $50 value.
033-The Po Cafe Gift Set
$20

Package includes $50 gift certificate to the Po Cafe located on the Washington Green and “Sunrise at The PO” candle by the English Teacher Candle Co. $65 value.
034-The Owl Gift Certificate
$20

Package includes a gift certificate to the Owl Wine & Food Bar located in the heart of New Preston. $75 value.
035-b.hive Salon Gift Set
$50

Package includes a gift certificate for a haircut and blow dry and bottles of Aluram Shampoo and Conditioner. $150 value.
036-Explore Washington Depot Gift Basket
$75

Package includes gift cards from Five Janes, Hickory Stick Bookshop, Marty‘s Cafe, Washington Market, and Averill Farm, a beautifully planted orchid from Washington Supply, and hand poured candle from Florals by Stephanie. $235 value.
037-Taste of the Region Package
$50

Package includes gift cards to Bagelman in New Milford/Brookfield, Dragonfly in Bethel, Jim Barbarie’s Restaurant in Danbury, and Twisters Ice Cream Cafe in New Fairfield. $115 value.
038-Shampoo, Haircut, & Blowdry
$10

Package includes a gift certificate for a shampoo, haircut, and blow dry at Devine Hair Company in New Preston. $50 value.
039-Pizza Gift Certificate
$10

Package includes gift certificate to the Washington Pizza House in Washington Depot. $50 value.
040-The Pantry Gift Certificate
$10

Package includes gift certificate to The Pantry in Washington Depot. $50 value.
041-Halas Farm Market Gift Certificate
$10

Package includes gift certificate to Halas Farm Market in Danbury. $30 value.
042-Axe Throwing
$10

Package includes gift certificate to Litchfield County Axe House for 1 thrower for 1 hour. $24 value.
043-Milk House Chocolates Gift Basket
$50

Package includes a gift basket filled with Thorncrest Farm’s signature Milk House Chocolates and other farm swag. $156 value.
044-Pet Lovers Gift Set item
044-Pet Lovers Gift Set
$10

Package includes a gift certificate to Barkery Boo’tique in New Milford and Nail Trimming at Pampered Pets. $40 value.
045-Mayapple Hill Farm Gift Set
$10

Package includes handmade wool valet bowl, wool drink markers, and handmade wool sheep. $68 value.
046-Hopkins Vineyard Wine
$10

Package includes a bottle of Sachem’s Picnic semi-sweet red wine and Westwind semi-sweet white wine. $40 value.
047-Aviary Ivory Pitcher
$50

Package includes a beautiful aviary ivory pitcher from the Privet House in New Preston. Meticulously carved by hand and then slip-cast in Sri Lanka in ivory gloss terra cotta with a shiny glazed interior. $165 value.
048-Stephanie Wargo Print & Iron Frame
$100

Package includes a beautiful, framed 9"x12" botanical “portrait” designed by South Kent artist, Stephanie Wargo, with an iron stand. $420 value.
049-Framed Photograph
$10

Package includes a framed, black and white photograph from Bert Contractor. $40 value.
050-Framed Photograph
$10

Package includes a framed, color photograph from Bert Contractor. $40 value.
051-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #1 item
051-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #1
$30

Package includes a one-of-a kind cutting board milled, planed, jointed, processed, and cut on campus by students. The board was treated with food grade mineral oil and surface sealed with bee’s wax rendered from Shepaug’s honeybee hives. Package also includes 2 bottles of honey extracted and processed in the food science lab by students. Value=Priceless! *Note-The boards pictured are two samples of the boards that are up for auction.
052-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #2 item
052-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #2
$30

Package includes a one-of-a kind cutting board milled, planed, jointed, processed, and cut on campus by students. The board was treated with food grade mineral oil and surface sealed with bee’s wax rendered from Shepaug’s honeybee hives. Package also includes 2 bottles of honey extracted and processed in the food science lab by students. Value=Priceless! *Note-The boards pictured are two samples of the boards that are up for auction.
053-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #3 item
053-Shepaug FFA Cutting Board & Honey #3
$30

Package includes a one-of-a kind cutting board milled, planed, jointed, processed, and cut on campus by students. The board was treated with food grade mineral oil and surface sealed with bee’s wax rendered from Shepaug’s honeybee hives. Package also includes 2 bottles of honey extracted and processed in the food science lab by students. Value=Priceless! *Note-The boards pictured are two samples of the boards that are up for auction.

