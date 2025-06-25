Womelsdorf Swim Team
eventClosed
SHILLINGTON INVITE- JULY 18 & 19 2025
Shillington Pool at Shillington Memorial Park off of 724
13&over 200 IM
$5
closed
11&12 100 IM
$5
closed
9&10 100 IM
$5
closed
400 Free
$5
closed
12&under 200 IM
$5
closed
12&under 200 free
$5
closed
13&over 200 free
$5
closed
8&under100 IM
$5
closed
13&over 50 free
$5
closed
11&12 50 free
$5
closed
9&10 50 free
$5
closed
8&under 25 free
$5
closed
13&over100 back
$5
closed
11&12 50 back
$5
closed
9&10 50 back
$5
closed
8&under 25 back
$5
closed
13&over100 free
$5
closed
11&12 100 free
$5
closed
8&under 50 free
$5
closed
13&over100 fly
$5
closed
11&12 50 fly
$5
closed
9&10 50 fly
$5
closed
8&under 25 fly
$5
closed
13&over100 breast
$5
closed
11&12 50 breast
$5
closed
9&10 50 breast
$5
closed
8&Under 25 breast
$5
closed
