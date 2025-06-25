eventClosed

SHILLINGTON INVITE- JULY 18 & 19 2025

Shillington Pool at Shillington Memorial Park off of 724

13&over 200 IM item
13&over 200 IM
$5
11&12 100 IM item
11&12 100 IM
$5
9&10 100 IM item
9&10 100 IM
$5
400 Free item
400 Free
$5
12&under 200 IM item
12&under 200 IM
$5
12&under 200 free item
12&under 200 free
$5
13&over 200 free item
13&over 200 free
$5
8&under100 IM item
8&under100 IM
$5
13&over 50 free item
13&over 50 free
$5
11&12 50 free item
11&12 50 free
$5
9&10 50 free item
9&10 50 free
$5
8&under 25 free item
8&under 25 free
$5
13&over100 back item
13&over100 back
$5
11&12 50 back item
11&12 50 back
$5
9&10 50 back item
9&10 50 back
$5
8&under 25 back item
8&under 25 back
$5
13&over100 free item
13&over100 free
$5
11&12 100 free item
11&12 100 free
$5
8&under 50 free item
8&under 50 free
$5
13&over100 fly item
13&over100 fly
$5
11&12 50 fly item
11&12 50 fly
$5
9&10 50 fly item
9&10 50 fly
$5
8&under 25 fly item
8&under 25 fly
$5
13&over100 breast item
13&over100 breast
$5
11&12 50 breast item
11&12 50 breast
$5
9&10 50 breast item
9&10 50 breast
$5
8&Under 25 breast item
8&Under 25 breast
$5

