Shine on the Scammon Marquee- Congrats Grads!

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About this event
Your graduate’s name and a message will be displayed on the Scammon School marquee for everyone to see!
Choose a message to congratulate & be sure to stop by for photos! This message will be in English and will be posted May 24 - June 1.
¡El nombre de su graduado y un mensaje se exhibirán en la marquesina de la Escuela Scammon para que todos puedan verlos!
¡Elija un mensaje para felicitarlo y asegúrese de pasar por allí para tomar fotos! Este mensaje estará en español y se publicará del 24 de mayo al 1 de junio.
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