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About this event

Shine on the Scammon Marquee- Congrats Grads!

4201 W Henderson St

Chicago, IL 60641, USA

🎓🎉 Congrats to Our Grads!
$20

Your graduate’s name and a message will be displayed on the Scammon School marquee for everyone to see!


Choose a message to congratulate & be sure to stop by for photos! This message will be in English and will be posted May 24 - June 1.

🎓🎉 Felicidades a nuestros graduados!
$20

¡El nombre de su graduado y un mensaje se exhibirán en la marquesina de la Escuela Scammon para que todos puedan verlos!


¡Elija un mensaje para felicitarlo y asegúrese de pasar por allí para tomar fotos! Este mensaje estará en español y se publicará del 24 de mayo al 1 de junio.

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