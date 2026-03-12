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About this event

Shine on the Scammon Marquee- Birthday Message

4201 W Henderson St

Chicago, IL 60641, USA

🥳🎈Happy Birthday!
$10

Your child’s name and Happy Birthday! message will be added to the Scammon School marquee messages.


Please be sure to note the desired date in the notes so it appears on the correct day. This message will be in English.

🥳🎈Feliz Cumpleanos!
$10

El nombre de su hijo/a y el mensaje de ¡Feliz Cumpleaños! se añadirán a los mensajes que aparecen en el letrero luminoso de la escuela Scammon.


Por favor, asegúrate de indicar la fecha en las notas para que aparezca en el día correcto. Este mensaje estará en español.

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