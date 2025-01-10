Shine Together 2025 Sponsorship

301 The Strand N

Oceanside, CA 92054, USA

Title Sponsor
$3,000
*Exclusive Only 1 available *"Presented by [Your Business Name]" recognition on all event promotions *Premier logo placement on banners, flyers, website, and social media *Recognition in event announcements on stage *Prime booth space (10x10) in high-traffic area *On-stage speaking opportunity (3 minutes) *VIP seating area access for 4 team members
Gold Sponsor
$2,000
*Logo placement on event marketing materials and website *Recognition in event announcements *Premium booth space (10x10) *Social media spotlight post *VIP seating access for 2
Silver Sponsor
$1,000
*Logo placement on event website and select materials *Recognition in event announcements *Booth space (10x10) in sponsor row *Social media spotlight postactivation at the event
Bronze Sponsor
$500
*Logo placement on event website *Recognition in event announcements *Booth space (10x10) in vendor row
Community Parnter
$250
*Name listed on the event website *Recognition in event announcements

common:zeffyTipDisclaimerTicketing