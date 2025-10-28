Shorewood Band Fundraiser Goody Gourmet Popcorn Nov 2025

Classic Plain- Medium
$7
Classic Plain - Large
$10
Savory Cheddar - Medium
$12
Savory Cheddar - Large
$20
Caramel - Medium
$12
Caramel - Large
$20
Caramel & Cheddar - Medium
$12
Caramel & Cheddar - Large
$20
Caramel, Cheddar & Plain - Medium
$12
Caramel, Cheddar & Plain - Large
$20
White Chocolate - Medium
$12
White Chocolate - Large
$20
Cheddar Ranch - Medium
$12
Cheddar Ranch - Large
$20
Cheddar Sour Cream & Chives - Medium
$12
Cheddar Sour Cream & Chives - Large
$20
Cheddar Jalapeno - Medium
$12
Cheddar Jalapeno - Large
$20
Cheddar Barbeque - Medium
$12
Cheddar Barbeque - Large
$20
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing