Shotgun Shell Purchase 2025-2026 Season

These are the same shells that the team provides for scoring.
Rio Star Team Target 12ga 1 1/8oz #8 (1150 fps)
Winchester AA 12ga 3 Dr 1 1/8oz #8 (1200 fps)
Fiocchi Shooting Dynamics 12ga. 1 oz. #7.5 (1170 fps)
Remington Gun Club 12ga 3 dr. 1 1/8 oz. #7.5 (1200 fps)
Federal HOA 12ga. 1 1/8 oz, 3 dr. #8 (1200 fps)
Federal Master Class 12ga 1-1/8oz #7.5 (1235fps)
Federal Top Gun 12ga. 3 Dr 1 1/8oz. #8 (1200fps)
Fiocchi Shooting Dynamics 12ga. 1 oz #8 (1170 fps)
Winchester Super Target Steel 12ga 1oz #7 (1290fps)
Rio Star Team Evo 12ga 1 1/8oz #8 1250fps (6%
Heper Shot)
Fiocchi Shooting
Dynamics 12ga. 11/8 oz.
#8 (1280 fps)
