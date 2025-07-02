Shotgun Shell Purchase 2025-2026 Season

Flat of Rio Shells
$80

These are the same shells that the team provides for scoring.

Rio Star Team Target 12ga 1 1/8oz #8 (1150 fps)

Flat of Winchester AA Shells
$107

Winchester AA 12ga 3 Dr 1 1/8oz #8 (1200 fps)

Flat of Fiocchi - Lite Load
$80

Fiocchi Shooting Dynamics 12ga. 1 oz. #7.5 (1170 fps)

Flat of Remington Gun Club
$80

Remington Gun Club 12ga 3 dr. 1 1/8 oz. #7.5 (1200 fps)

Flat of Federal HOA
$107

Federal HOA 12ga. 1 1/8 oz, 3 dr. #8 (1200 fps)

Flat of Federal Master Class
$94

Federal Master Class 12ga 1-1/8oz #7.5 (1235fps)

Flat of Federal Top Gun
$80

Federal Top Gun 12ga. 3 Dr 1 1/8oz. #8 (1200fps)

Flat of Fiocchi Shooting Dynamixa #8
$80

Fiocchi Shooting Dynamics 12ga. 1 oz #8 (1170 fps)


**NEMACOLON STEEL SHELLS (FLAT - 250 shells)**
$90

Winchester Super Target Steel 12ga 1oz #7 (1290fps)



Rio Star Team Evo 12ga 1 1/8oz #8 1250fps (6% Heper Shot)
$89

Rio Star Team Evo 12ga 1 1/8oz #8 1250fps (6%

Heper Shot)

Fiocchi Shooting Dynamics 12ga. 11/8 oz. #8 (1280 fps)
$80

Fiocchi Shooting

Dynamics 12ga. 11/8 oz.

#8 (1280 fps)

