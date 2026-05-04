Shrek's Swamp Splashdown

About this event
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Donate to see our Humpty Dumpty, Erica Greer, get slimed at Summer Splash!
Donate to see our Fiona, Emma Richman, get slimed at Summer Splash!
Donate to see our King Harold, Zachary Gates, get slimed at Summer Splash
Donate to see our Shrek, Carter Route, get slimed at Summer Splash!
Donate to see our Donkey, Donovan Wynn, get slimed at Summer Splash
Donate to see our Ugly Duckling, Neveah Rounsville, get slimed at Summer Splash!
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