SigEp RI Beta - Dues & Fees - Fall 2026

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Off-campus, non-resident, URI SigEp members. Includes 1 meal per day (breakfast or lunch).
(This is optional for on-campus SigEps or New Members who would like 1 meal per day).
On-campus, non-resident, URI SigEp New Members. Includes 0 meals per day (snacks only).
SigEps with 90+ credits.
SigEps with 60-89 credits.
SigEps with 30-59 credits.
SigEps new members or Freshman with 0-29 credits.
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