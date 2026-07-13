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Sigma Phi Epsilon Rhode Island Beta Chapter

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Sigma Phi Epsilon Rhode Island Beta Chapter

About the memberships

SigEp RI Beta - Dues & Fees - Fall 2026

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Available until Aug 15
Off-Campus Parlor Fee
$300

Off-campus, non-resident, URI SigEp members. Includes 1 meal per day (breakfast or lunch).


(This is optional for on-campus SigEps or New Members who would like 1 meal per day).

Available until Aug 15
New Member Parlor Fee
$50

On-campus, non-resident, URI SigEp New Members. Includes 0 meals per day (snacks only).

Available until Aug 31
Senior Dues (90+ Credits)
$500

SigEps with 90+ credits.

Available until Aug 31
Junior Dues (60-89 credits)
$550

SigEps with 60-89 credits.

Available until Aug 31
Sophomore Dues (30-59 credit)
$600

SigEps with 30-59 credits.

Available until Oct 30
Freshman/New Member Dues (New Members & 0-29 credits)
$650

SigEps new members or Freshman with 0-29 credits.

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