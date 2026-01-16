Sigma Gamma Rho Sorority, Inc - Zeta Omicron Sigma Alumnae Chapter

Hosted by

Sigma Gamma Rho Sorority, Inc - Zeta Omicron Sigma Alumnae Chapter

About this raffle

Zeta Omicron Sigma Alumnae Chapter's 40th Anniversary Raffle

Basket #1: Massager - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #1.

Basket #1: Massager - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #1.

Basket #2: Youth Basket - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #2.

Basket #2: Youth Basket - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #2.

Basket #3: Chicago Bears - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #3.

Basket #3: Chicago Bears - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #3.

Basket #4: Chicago Bears w/ Crocs - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #4.

Basket #4: Chicago Bears w/ Crocs - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #4.

Basket #5: Perfume - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #5.

Basket #5: Perfume - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #5.

Basket #6: Couples - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #6.

Basket #6: Couples - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #6.

Basket #7: Self-Care - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #7.

Basket #7: Self-Care - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #7.

Basket #8: Wine Magnum - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #8.

Basket #8: Wine Magnum - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #8.

Basket #9: Men's - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #9.

Basket #9: Men's - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #9.

Basket #10: Wine - ONE Ticket
$10

One ticket/chance to win basket #10.

Basket #10: Wine - FIVE Tickets
$40
This includes 5 tickets

Five tickets/chances to win basket #10.

Add a donation for Sigma Gamma Rho Sorority, Inc - Zeta Omicron Sigma Alumnae Chapter

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!