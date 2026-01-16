Zeta Omicron Sigma Alumnae Chapter's 40th Anniversary Raffle

Hosted by
About this raffle
One ticket/chance to win basket #1.
Five tickets/chances to win basket #1.
One ticket/chance to win basket #2.
Five tickets/chances to win basket #2.
One ticket/chance to win basket #3.
Five tickets/chances to win basket #3.
One ticket/chance to win basket #4.
Five tickets/chances to win basket #4.
One ticket/chance to win basket #5.
Five tickets/chances to win basket #5.
One ticket/chance to win basket #6.
Five tickets/chances to win basket #6.
One ticket/chance to win basket #7.
Five tickets/chances to win basket #7.
One ticket/chance to win basket #8.
Five tickets/chances to win basket #8.
One ticket/chance to win basket #9.
Five tickets/chances to win basket #9.
One ticket/chance to win basket #10.
Five tickets/chances to win basket #10.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!